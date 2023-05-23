2年多只見圍籬 竹北公園建築 遲未動工惹議

新竹縣政府整修六家水圳、沿線舊建築以重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園（公三公園）內有紅磚老屋，原先預定作為水圳故事館，2年多來只見圍籬、遲未動工，引發在地民眾質疑。縣府文化局昨回應，今年初文資委員現勘後，認為該棟建物沒有文化資產價值，因此未來可更開放性的運用。

竹北市民代表會主席林啟賢近來接獲民眾陳情，水汴頭公園整修完畢，但一旁的老舊建築物卻用圍籬封閉，且圍了至少超過2年，相當離譜，影響居民休閒活動，更有礙觀瞻，希望盡快修復完畢，還給市民舒適環境。此外，也有民眾擔憂，新竹東北季風很大，民眾經過時，聽見鐵皮圍籬發出聲響，擔心路過安全。

林啟賢表示，竹北市有許多移入人口，文化局當初規畫做故事館，讓市民能更多了解六家故事與重現竹北的歷史，加深認同感，他與地方居民都滿贊同的，但多年來老舊建築物和圍籬，與公園景色略有違和，民眾期盼能盡早解決。

新竹縣文化局回應，當初規畫東興圳景觀再造案來辦理修復，預計作為水圳故事館，提供兼具社區交流、藝文展演等多功能的空間；後來因預算不足，決議先暫緩。今年初文資委員現勘後，認為該棟建築物沒有文化資產的價值，未來可更開放性的運用。

文化局表示，未來朝向修復或部分保留，甚至拆除不需要的部分，恢復成公園綠地，增加民眾休憩使用的空間等多種方案，都可以討論；另外，今年在東興圳的社區營造計畫，也會與當地民眾討論，盼凝聚在地共識，盡快處理公園老舊建物。