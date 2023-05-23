6月中增科技執法 桃園高鐵站 臨停逾3分鐘開罰

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區常見違規停車，市警局交通大隊昨宣布，6月15日起新增違規臨時停車科技執法，停車1分30秒、2分30秒時將以看板跑馬燈提示車號，逾3分鐘自動拍照開罰，3分30秒再提醒；交大強調，切勿以為最後一次提醒後再駛離就沒事，「那時荷包必定失血」。

市警局表示，建議民眾多搭乘大眾運輸工具到高鐵站搭車或接送親友，如使用接送區，預期臨停等待時間超過3分鐘，應利用高鐵周邊停車30分鐘內免費臨停優待，避免違停被告發開罰，違規臨停罰300元至600元以下，違規停車罰600元至1200元以下，且每逾2小時得連續舉發。

「AI設定停車逾時3分鐘就開單，2分30秒第2次提示時就要駛離。」交大指出，桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區旁周邊違規臨停嚴重，目前先以3分鐘為彈性，現場目前沒有相關警告標示提醒只能停車3分鐘，「看板第3次出現車號時，其實你已被開單」。

「但誰知道我的車號出現第幾次呢？」有民眾擔心提示方法或許可能造成誤會，交大解釋，以車號提醒駕駛人，目的是希望駕駛人要有時間觀念，加快接送，不要超過3分鐘。

交大說，民眾總以「只停3分鐘」「接送的人正在出站」等理由向執勤員警請求通融，造成車輛回堵周邊道路，引發其他用路人抱怨，為維秩序、暢通車流，決定採用科技執法，請駕駛人注意。