桃園公車駕駛荒 通勤族：班表很亂

桃園市公車駕駛缺額達260人，約占總量25%，駕駛荒帶來減班等搭車不便，市府交通局昨宣布，6月1日起再加碼4000元補貼駕駛薪資，連同既有加薪的6000元，每人共獲每月1萬元補貼直到年底。業者預期有幫助，民代認為應改善整體環境，才能穩定駕駛就業。

每天搭公車往返龜山區和桃園區的黃小姐說，疫情前班次間隔約30至40分鐘，現在疫情結束卻還常減班，每次等車動輒1小時，反映後答案永遠是「沒人力增開」。通勤族沈先生說，桃園公車班表很亂，前一天早上7點半發車，隔天卻變8點，「落差太大，通勤族怎麼抓時間？」

交通局長張新福表示，公車駕駛不足，班次就難恢復疫情前水準，即使降載營運也時常誤點、脫班、漏班，遑論新闢公車路線，因此解決駕駛荒很重要。

張新福表示，經檢討，桃園駕駛薪資與鄰近的雙北仍有相當差距，為挽回駕駛，這次加碼薪資拉近與雙北的水準，希望桃園公車營運早日恢復正常，並應付7月1日基北北桃1200月票上路帶來的大量乘客。

中壢客運和桃園客運都表示，加薪有助穩定駕駛工作，至少降低離職率，但去年市府開始加薪6000元，並沒有吸引新血加入，希望加碼到1萬更有號召力。

議員許家睿說，桃園駕駛加薪幅度和雙北比有近3000元差距，市府仍有努力空間。議員李宗豪表示，客運駕駛常面臨高工時問題，改善駕駛工作環境也是重要的課題。

議員牛煦庭說，司機薪水、排班問題不純然是地方政府能解決，中央應通案檢討，讓業者有好的營運環境。桃園客運副理雷平祥也呼籲市府調整公車運價，徹底改善營運狀況。

交通局表示，市府正重新檢討市區客運業營運的合理成本及運價，預計近期送市區客運審議委員會定案，通過以後可望對市區客運服務品質有正面的幫助；至於駕駛的工時等整體環境待遇，也持續和業者共同努力，希望從根本解決駕駛遇到的問題。