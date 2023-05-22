豐邑搶險計畫未過 限10天重送、得辦說明會解釋搶救措施

豐采520天坑事件，新竹縣府專案小組今天開會審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員認為仍不夠詳盡，要求10天內修正後再提，基於搶險維持地下室安全性，必須以一個月為單位提報具體搶修內容，須經第三方單位認證，再由專案小組檢視補充，絕不允許以搶險偷渡復工。此外，首階段計畫通過，豐邑建設也須舉辦公開說明會，向各界清楚解釋搶救措施和安全問題，下階段搶險也須再經專案小組審議才能繼續。

豐邑建設首先報告搶險計畫內容，包含地質鑽探報告、地下室總體進度和說明觀測資料統計說明、緊急搶險計畫等等，會中委員專家對於內容仍存疑，認為搶險計畫仍維持原本地下室的施工做法，看不出具體搶險措施。

委員也指出，報告內的做法其實就是繼續地下室的施工，雖然說盡快完成地下室工程，對於颱風季和雨季將至，安全性會更有保障，但道路坍塌事件不斷發生，委員認為肯定就是有水不斷滲入基地內，帶走砂土所導致，也就是說豐邑原本的施工可能無法解決問題。

委員要求，豐采520地下室負20.80米至25.80米這部分，並無H型鋼，而是用鋼板防護和CCP，再以直立、橫向、斜式角鐵補強，這樣維持原有方式無法讓人信服，要求應加入不同的工法，徹底解決地下水滲入問題。

在監測數據部分，莊敬六街與勝利二路分別都有顯示出可能的土質密度較低的狀況，同時透地雷達也顯示莊敬六街有土壤密度較低的狀況。對此，新竹縣府也要求必須一併納入搶險計畫中，一旦通過就開挖確認下方狀況，該補強就馬上做，讓民眾安心。

會議最後縣府、專家委員、竹北市公所、豐邑建設公司達成共識，絕不允許豐邑建設以搶險為名，實際行復工之實，要求豐邑以一個月為單位重新提報搶險計畫，專案小組分階段審核搶險，且只針對搶險具體作為，不談復工。