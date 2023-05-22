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豐邑搶險計畫未通過 新竹4建案工地繼續停工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市「豐采520」建案工地，因日前施工導致道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工，要求於5月19日前提送搶險計畫。圖／本報資料照片
新竹縣竹北市「豐采520」建案工地，因日前施工導致道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工，要求於5月19日前提送搶險計畫。圖／本報資料照片

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地，因日前施工導致道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工，要求於5月19日前提送搶險計畫，今天下午開「豐采520」專案小組第2次會議，討論到晚間，會後認為搶險計畫沒有做出明確有效的改善計畫，因此否決豐邑建設所提的搶險計畫。

新竹縣政府工務處長江良淵今天晚間表示，今天縣府專案小組要求，豐邑建設得再度修正搶險計畫，並要找尋第三方的公正單位，最慢10天內完成初審並送入縣府再審。

針對豐邑提出的搶險計畫，委員們一致認為搶險計畫的意義是在最短時間去做，應該要精確地提出一個月，才能真正達到效果，豐邑建設所提出的搶險計畫，是以半年為基準，看起來是為了完成地下室的復工，而非真正要搶險，因此否決豐邑建設所提的計畫，這也代表未能通過，4建案工地將繼續停工。

新竹 520 北市

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