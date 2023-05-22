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因應鋒面可能帶來強降雨 竹市府應變中心三級開設

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為避免強降雨造成轄內災情及民眾損失，新竹市府於晚上8點成立應變中心三級開設。圖/新竹市政府提供
為避免強降雨造成轄內災情及民眾損失，新竹市府於晚上8點成立應變中心三級開設。圖/新竹市政府提供

因應今氣象預報夜間有另一波鋒面來襲，為避免強降雨造成轄內災情及民眾損失，新竹市府於晚上8點成立應變中心三級開設，由消防局編組人員先行進駐，各局處同步啟動緊急應變小組待命，依權責於災害來臨前啟動整備待命，並視情況隨時調整應變等級。

市長高虹安表示，今日已責成工務處完成轄內各車行地下道抽水設備檢視及測試，所有機具已確保運作無虞；同時於晚間8點工務處應變人員也將進駐南寮抽水站，進行設備整備及待命，需要時可立即操作。

另外，消防局也於今日完成所有防汛器材測試整備、人員24小時待命出勤，以迅速處理各項突來的災情，各局處相關開口廠商亦皆已待命中。

高虹安指出，已請民政處完成沙包整備，三區區公所自夜間7點半起開放民眾前往領取沙包，如有需求的民眾可逕行前往領用；提醒市民如果住家或社區有安裝防水閘門者，於夜間請啟動架設，如無閘門也可以利用沙包先行堆放擋水，避免強降雨造成的積水回流至社區。

新竹市政府嚴陣以待，也提醒市民務必做好居家防汛準備，如需外出務必注意行車安全，讓市府與市民共同減輕強降雨可能帶來的不便與災害。

高虹安 新竹

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