竹北公園老屋2年未動工惹怨 文化局：朝開放運用

竹北市代會主席林啟賢今天表示，竹北水汴頭公園有紅磚老屋，預定要作水圳故事館，但2年來只見圍籬、遲未動工。新竹縣文化局說，因文資委員認定無文資價值，朝開放性運用。

竹北市民代表會主席林啟賢向中央社記者表示，日前接獲陳情，水汴頭公園（公3公園）整修完畢，但一旁的老舊建築物卻用圍籬封閉約有2年，不僅影響民眾休閒活動，有時會因新竹風大，鐵皮圍籬出現聲響，民眾也憂心安全問題。

林啟賢說，希望相關單位能加速修復，還給市民舒適的環境，盼能盡快解決。

對此，新竹縣文化局向中央社記者表示，當初規劃預計會將老屋辦理修復，也作為水圳故事館，提供兼具社區交流、藝文展演等多功能的空間。

文化局說，但後續於111年12月辦理文資價值現勘評估，確認不具文化資產價值，預計今年提報文資審議會審查後，即可解除列冊追蹤，未來可更開放性運用。

有關老屋的去留與未來修建計畫，文化局表示，將透過112年度社造計畫，邀請在地民眾討論，以達成共識，期能透過建築規劃，適度保留在地文史紋理，又能將綠地還給民眾。