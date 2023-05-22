改善公車駕駛荒 桃市府6月1日起每月再加薪4千元

桃園市交通局今天指出，為解決市區公車駕駛員不足問題，6月1日起再加碼新台幣4000元補貼公車駕駛員，連同既有加薪6000元政策，每名駕駛可獲得每月1萬元薪資補貼，直到年底。

交通局下午發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重挫公車運量，導致駕駛員離職，疫情雖已過運量也逐漸恢復，但離職情況持續，駕駛員不足儼然成為全國性問題。

有關桃園市公車駕駛數量，交通局指出，缺額約260名，約占總量25%，在此情形下，公車班次難以恢復COVID-19疫情前水準，既使降載營運也常誤點脫漏班，更不用說配合新興需求新闢公車路線，甚至連學校學生專車都可能停駛。

新聞稿中，桃園市交通局長張新福表示，經檢討發現，桃園市駕駛薪資不及鄰近的雙北，雙方仍有相當差距，也不如物流業外送業的所得。經評估，薪資加碼拉近與雙北水準才是挽回駕駛最實在的方法，讓桃園公車營運早日恢復正常，以應付7月1日基北北桃1200月票帶來的大量乘客。

張新福說，除薪資加碼外，桃園市原民局也提供取得大客車職業駕駛執照時，已設籍桃園市4個月以上原住民5000元一次性獎勵金。

另外，公路總局也推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，符合資格駕駛員經成功錄取，連續僱用滿3個月，就可享有駕駛訓練、訓練期間生活及穩定就業獎勵金等3種補助津貼，最高可補助13萬7273元。

張新福指出，桃園市府除鼓勵客運業者提出獎勵方案吸引求職者，也正針對影響市區客運業營運的合理成本及運價重新檢討，預計於近期送市區客運審議委員會定案。

他表示，相關方案若通過後，可望藉由合理的補貼制度，改善市區客運業營運狀況，提供駕駛人更好的就業服務環境，對於市區客運服務品質也會有正面改善。

另外，張新福指出，桃園市府今年初延續去年市區公車駕駛薪資補貼計畫，編列經費給每名登記在桃園市的市區公車駕駛員每月4000元薪資補貼。

他表示，再加上客運業者每月所收補貼款中提撥給所屬駕駛2000元薪資補助政策，每名駕駛員每月可加薪6000元。6月1日起桃園市府再加碼4000元，每名駕駛可獲得每月1萬元薪資補貼直到今年年底。