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竹市客雅溪部分河段魚屍飄惡臭 二河局持續清理

中央社／ 新竹市22日電

新竹市議員陳建名今天表示，日前因降雨影響，導致客雅溪部分河段出現大量的魚屍，惡臭魚腥味飄出，讓鄰近住戶苦不堪言。二河局表示，已進行清理，盼住戶體諒。

陳建名向中央社記者表示，歷經5月19日降雨後，天氣變化又出太陽，客雅溪行經南勢里、虎林里、樹下里河段處，出現大量的魚屍，臭氣沖天，附近住戶苦不堪言。

陳建名說，部分的魚被溪水沖游上了高灘地，溪水退了，魚屍就被陽光曝曬，發出魚腥臭味，他要求相關單位儘速處理。

經濟部水利署第二河川局向中央社記者表示，已緊急調派人手機具進場清除，清理範圍從和平橋至福樹橋約2.8公里，目前清理重點放在鄰近民宅、大量魚屍堆積處，已加派人手清理，希望住戶體諒。

二河局說，從昨天清理至今，已清除約3000公斤的魚屍體，仍繼續清理中。

新竹

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