議員批苗21線復建疑偷工減料 苗栗縣府指交政風調查

苗栗縣南庄鄉苗21線道路遇雨易有坍方落石，苗栗縣議員曾玟學今天指出，民眾檢舉復建工程疑有偷工減料，難怪塌不完。苗栗縣工務處表示，案件已送政風處調查。

曾玟學上午在苗栗縣議會總質詢指出，南庄苗21線每逢大雨、風災，易有落石崩塌造成交通中斷，過去也曾發生遊客因此受困山區。

他表示，這對南庄居民、往來行經人車的生命財產安全是一大威脅，政府公部門每年編列龐大經費進行道路邊坡維護改善，他卻接獲民眾陳情質疑復建工程涉嫌偷工減料。

曾玟學出示「苗21線6K+800段道路復建工程」施工期間照片及影像指出，依照設計圖，崩塌段邊坡山壁以30公尺高度為界，30公尺以上應施打400多支2.15公尺長的主錨釘、30公尺以下應施打800多支5.65公尺長的主錨釘，打樁後噴漿、灌水泥也要以鐵網固定並達一定密度，才能對坍方產生一定防護效力。

他表示，但根據民眾以空拍機取得現場工人施工過程，發現疑點重重，包括將山壁較凹凸不平處、已經圍好的鐵網拆除，掛菱形網的數量也不足，許多區域使用噴漿偽裝宛若已經完工的樣子，「目的就是為了偷工」。

曾玟學說，工人在應使用5公尺主錨釘處，疑採用較短的2公尺規格材料插入山壁，且安裝數量不足，估計缺少約千支主錨釘，甚至有的未打完主錨釘就噴漿偽裝成已經完工的圓頭。

另外，施工過程疑未使用1比1水泥灌入主錨釘、承壓版僅用鐵絲固定未上六角螺絲等狀況，「如此偷工減料、豆腐渣工程，難怪苗21線會一直不斷坍方、出現落石」。

曾玟學指出，除苗21線之外，民眾也檢舉三義鄉苗52-1線0K+950道路復建工程，現場工人將主錨釘直接裁斷，原本應有長度是4公尺，與工人手中所持僅約1.5公尺長度明顯不符，接著又看到工人將被截斷的廢料準備運走，「很明顯偷工減料」，這樣的復建工程簡直罔顧人命，要求工務處說明。

苗栗縣政府工務處長古明弘答詢表示，今年初接收到相關訊息，檢舉人共提出11件可疑工程，工務處立即函文請監造單位提出相關事證進行比對，目前已將比對資料提供政風處查處。

古明弘指出，對於各項公共工程，苗栗縣府都有委託設計監造單位，目前是自清階段，先請監造公司提出監造比對資料，當然也不能僅憑監造單位一面之詞，將來縣府也會配合政風處進行現場查驗，絕對勿枉勿縱。