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近竹科竹東外五里人口激增 議員上官秋燕爭取完全中學

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣議員上官秋燕（右）盼溪南爭取完全中學。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員上官秋燕（右）盼溪南爭取完全中學。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員上官秋燕在今天議會質詢時指出，鄰近新竹科學園區的竹東鎮外五里（二重里、三重里、頭重里、員山里、柯湖里），近十年來因大型建案造鎮，人口大量移入，人數已近2萬人，但轄內卻只有二重國小、二重國中，盼能爭取園區3期緊鄰的7公頃增設完全中學。新竹縣長楊文科也表示，等園區3期開發確定後，會盡快來研究。

上官秋燕指出，竹東鎮外五里人口增加飛速，首當其衝的就是教育的問題，但轄內目前只有二重國小、二重國中，將來一定會面臨教室不夠，或是接送孩子就學路途遙遠問題，如今溪北地區已有湖口和六家2所完全中學，她也希望爭取溪南也要有一所完全中學。

上官秋燕說明，她希望爭取二重國中成為完全中學，校地部份可以使用園區3期開發緊鄰的7公頃面積作為校地，校舍部分也希望縣府積極幫忙，讓竹東外五里增加一所完全中學，讓不管是竹東的孩子，或是外五里的學子，都能就近就學。

楊文科也表示，縣府現已進行二重國小、二重國中教室擴建規劃作業，這些都是因應竹東外五里人口急速的成長所需的配置，至於溪南要成立完全中學，教育局也正在規劃中，「也不是沒有可能性」，至於土地問題，未來等園區3期開發確定後，就有7公頃的校地可以來使用，縣府也會盡快的來研究。

新竹 楊文科 教室

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