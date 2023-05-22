跟進台北機車退出人行道？ 桃園市交通局回應了

行人地獄議題延燒，署名「小市民施克德」的讀者今天在各報刊登半版頭版廣告，呼籲交通主管機關嚴格執法。台北市長蔣萬安今天到議會專案報告，也提出「機車退出騎樓2.0」措施，盼落實人本交通。對此，桃園市交通局長張新福表示，桃園今年會推動「人本友善135」示範計畫，包括嚴格執法和工程改善都不會偏廢。

蔣萬安今上午到台北市議會進行專案報告，針對近來熱議的「行人地獄」，他表示北市府已成立府級「行人安全友善計畫」，預計在5年內落實行人安全4大主軸，完成34條主次要幹道機車退出騎樓、取消人行道機慢車停放區及路口行穿線退縮與設置庇護島等工程，並在今年底完成全市285校、約600餘路口的行人專用時相。

張新福表示，桃園交通環境和台北不同，桃園很多地方人行道空間不足，甚至沒有人行道，騎樓也被占滿，是否要強制取消人行道的機慢車停放區，或要求機車退出騎樓，這點桃園市府態度暫時保留；目前先以改善火車站周邊環境為主，其他路段則視當地狀況而定。

張新福說，桃園今年的重點是推動「人本友善135」示範計畫，包括至少增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相。