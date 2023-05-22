通過預算2千萬助青年創業？ 通霄鎮代表會：假訊息

苗栗縣通霄鎮民代表會今年第一次定期會，本月中旬已結束，但近日有民眾在臉書社群發布「虎頭山廢軍營修繕，將來可供返鄉青年創業賣簡餐、咖啡等等，代表會已通過預算2000萬元。」但代表會主席徐淑雲表示，這是假訊息，該項公所提案因欠缺完整計畫，暫時擱置，並未通過。

據了解，通霄鎮公所針對虎頭山廢棄軍營修繕的計畫，主要是配合發展虎頭山及神社休閒觀光發展，將來可供返鄉青年創業賣簡餐、咖啡等輕食，提案今年增加編列2000萬元預算，財源則是來自台電回饋金。會中多位代表認為案由內容太簡單，要求再妥善規畫；公所希望透過表決，但最終代表會以共識決將該提案擱置。

代表會主席徐淑雲表示，地方要發展，確實要建設，很樂見公所規畫發展虎頭山的休閒與觀光，但廢棄軍營建物的修繕，公所應先取得使用執照、申請建築執照等手續，再來規畫編列相關預算送交代表會審議。