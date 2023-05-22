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暑期來充電！竹縣推職人體驗、培力及體驗營隊 開放報名中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
暑期規劃多場「一日職涯體驗」，透過做中學，帶領15歲至29歲青年一窺職場真實樣貌、及早規劃職涯發展藍圖。圖／縣府提供
暑期規劃多場「一日職涯體驗」，透過做中學，帶領15歲至29歲青年一窺職場真實樣貌、及早規劃職涯發展藍圖。圖／縣府提供

暑假即將來臨，新竹縣政府教育局整合一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線等三個系列活動，推出「竹青盛夏Fun暑學堂」，提供超過20個不同主題的活動，即日起開放報名，名額有限。

教育局長楊郡慈表示，近年來竹縣青年朋友對課堂外的知識、多元才藝培養、未來職涯探索、社會公共服務參與等需求，有日漸提高的趨勢，因此整合青年事務科的計畫，推出做中學、學中做，專屬竹縣青年的Fun暑學堂。

暑期規劃多場「一日職涯體驗」，活動規劃包含演唱會展演製作人、休閒魚蝦養殖王、創藝魔改師、美食佐味調酒師、機器人AI工程師、機車研發設計師、打火英雄消防員、職業電競選手、街頭表演藝術達人，透過做中學，帶領15歲至29歲青年一窺職場真實樣貌、及早規劃職涯發展藍圖。

為激發並培育在地15至45歲青年對社會的使命感，「竹Young青年·飛躍青春」多元特色服務體驗營隊，活動包括偏鄉教育、社會關懷、動物保護等體驗，帶領學員投身地方志願服務。除課程講座外，也結合竹Young青年營隊，藉由兩天一夜的深度體驗及實作服務，號召年輕人關注社會議題。

此外，「青年培力活動-第2部曲」，將開設2堂多元才藝培力課程，透過專業講師引導，鼓勵自由創作、選擇讓自己更好的夢，還有海廢再生，回收牡蠣殼粉，環保石膏片調色製作，組合多肉及覆香，成為桌上療育小物。

今年新竹縣最大的校園社團聯合展演「夜光派對」，也規劃在7月9日晚間5點至8點於遠東百貨竹北店1樓廣場登場，40組社團呈現創意成果。活動不限年齡，歡迎一起來歡呼打氣。報名可前往「新竹縣教育局青年事務科粉絲專頁」查詢。

新竹縣政府教育局整合一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線等三個系列活動，推出「竹青盛夏Fun暑學堂」，提供超過20個不同主題的活動，即日起陸續開放報名，名額有限。圖／縣府提供
新竹縣政府教育局整合一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線等三個系列活動，推出「竹青盛夏Fun暑學堂」，提供超過20個不同主題的活動，即日起陸續開放報名，名額有限。圖／縣府提供

青年 新竹 教育局

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