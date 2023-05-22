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竹北公園建築遲未動工 居民：用鐵皮圍超過2年很誇張

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
水汴頭公園整修完畢，但一旁的老舊建築物卻用圍籬封閉，且一圍就是2年以上。記者郭政芬／攝影
水汴頭公園整修完畢，但一旁的老舊建築物卻用圍籬封閉，且一圍就是2年以上。記者郭政芬／攝影

新竹縣整修六家水圳、沿線舊建築，來重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園(公三公園)內有紅磚老屋，原先預定作水圳故事館，兩年多來只見圍籬、遲未動工，引發在地民眾質疑。對此，新竹縣文化局回應，今年初文資委員現勘後，認為該棟建築物沒有文化資產的價值，因此未來可更開放性的運用。

竹北市民代表會主席林啟賢近來接獲到民眾陳情，水汴頭公園整修完畢，但一旁的老舊建築物卻用圍籬封閉，且圍了至少超過2年，相當離譜，影響到居民休閒活動，更有礙觀瞻，希望能盡快修復完畢，還給市民舒適的環境。此外，也有民眾擔憂，新竹東北季風很大，民眾經過時，聽見鐵皮圍籬的聲響，也會擔心路過的安全。

林啟賢表示，竹北市有許多外移的人口，文化局當初規劃要做故事館，讓地方能更多了解六家故事與重現竹北的歷史，加深認同感，他與地方居民都滿贊同的，但多年來老舊建築物和圍籬，與公園景色略有違和，民眾都期盼能盡早解決。

新竹縣文化局回應，當初規劃東興圳景觀再造案來辦理修復，預計作為水圳故事館，提供兼具社區交流、藝文展演等多功能的空間。後來因預算不足，決議先暫緩。今年初文資委員現勘後，認為該棟建築物沒有文化資產的價值，未來可更開放性的運用。

新竹縣文化局表示，未來朝向修復或部分保留，甚至拆除不需要的部分，恢復成公園綠地，增加民眾休憩使用的空間等多種方案，這些都是可以討論的。今年在東興圳做社區營造計畫，會與當地的民眾來討論，盼能凝聚在地的共識，才能盡快處理公園內的老舊建築物。

今年初文資委員現勘後，認為該棟建築物沒有文化資產的價值，未來可更開放性的運用。記者郭政芬／攝影
今年初文資委員現勘後，認為該棟建築物沒有文化資產的價值，未來可更開放性的運用。記者郭政芬／攝影

建築 新竹 文化局

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