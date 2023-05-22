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桃園公車找不到司機 市府再祭每月加薪4000元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市公車駕駛缺260人，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛共可獲得每月1萬元薪資補貼直到年底。本報資料照
桃園市公車駕駛缺260人，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛共可獲得每月1萬元薪資補貼直到年底。本報資料照

桃園公車找不到司機，目前缺額高達261人。為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元補貼公車駕駛員薪資，連同既有加薪6000元政策，每位駕駛共可獲得每月1萬元薪資補貼直到年底。

交通局長張新福表示，過去疫情重挫公車運量，駕駛員紛紛離職，如今疫情已過，運量逐漸恢復但駕駛員卻持續離職，駕駛員不足成為全國性問題；目前桃園公車駕駛尚不足約260名，約占總量25%，在駕駛人力不足情形下，公車班次難以恢復疫情前水準，即使降載營運，也時常誤點脫班漏班，遑論配合新興需求新闢公車路線，甚至連學校學生專車都可能停駛。

張新福表示，經檢討，桃園駕駛薪資與鄰近的雙北仍有相當差距，也比不上物流業外送業所得，為挽回駕駛，薪資加碼拉近與雙北的水準是最實在方法，才能讓桃園公車營運早日恢復正常，並應付7月1日基北北桃1200月票帶來的大量乘客。

交通局表示，市區客運業營運的合理成本及運價目前正在重新檢討，預計近期送市區客運審議委員會定案，通過後可望藉由合理的市區客運補貼制度，改善市區客運業營運狀況，不僅提供駕駛更好的就業服務環境，對於市區客運服務品質也有正面改善。

交通局表示，除了薪資加碼以外，市府原民局也提供取得大客車職業駕駛執照時已設籍桃園4個月以上的原住民5000元一次性獎勵金；另公路總局推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，合資格的駕駛員經成功錄取連續雇用滿3個月，即可享有3種補助津貼，最高可補助13萬7273元。

公車 薪資 桃園

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