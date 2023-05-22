苗栗後龍國中私地徵收約1.7億 鍾東錦允諾逐年編列預算

苗栗縣後龍國中校地夾雜近1公頃私有地，影響學校操場使用，問題懸宕多年未解決，縣長鍾東錦今天允諾，縣府將分2至3年編列預算徵收，議員林寶珠將走告好消息。

「好開心」！後龍國中校長賴志良感謝縣長的魄力，表示目前學校現況只有約100公尺直線跑道，將來徵收私有地後，可以規畫完整的環狀跑道，此外，籃球場、羽球場等設施可以整修，提供學生更多活動空間。

林寶珠說，後龍國中私有地問題長年懸宕，地方困擾多時，鄉親碰到她都每次都詢問關心，現在終於獲得鍾東錦正面回應，她會走告這項好消息。

苗栗縣議會今天總質詢議程，林寶珠指出，後龍國中校地有3個部分，北邊20007年徵收，南邊國有財產署土地，已經辦理撥用，唯獨中間7804平方公尺私有土地，都市計畫區內土地，延宕4代人沒有徵收，造成學校沒有操場可用的窘境。

鍾東錦答覆指出，學生同樣繳學費，這樣是不公平，後龍國中、通霄國中等校都有類似問題，其中，通霄國中操場付租使用，目前比較沒有急迫性，後龍國中部分，徵收經費預估約1億6856萬元，縣府將分2至3年編列預算徵收，希望地主同意先動工。

另，縣議員曾玟學質詢頭份大橋7363萬元改善工程，去年底剛完工，不到半年大橋頂端就發現有掉漆現象，南庄鄉苗21線6.8公里處去年1月至7月364萬元道路復建工程，他接獲檢舉有主錨釘不足等偷工減料之嫌，攸關人命安全問題，縣府不應輕忽。