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送柯文哲新書當質詢禮物 他批楊文科挺郭轉彎成花心男

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣唯一的民眾黨籍議員林碩彥，今天第一次質詢也仿效王世堅，送上民眾黨主席柯文哲新書《柯P管理學》給新竹縣長楊文科。記者黃羿馨／攝影
新竹縣唯一的民眾黨籍議員林碩彥，今天第一次質詢也仿效王世堅，送上民眾黨主席柯文哲新書《柯P管理學》給新竹縣長楊文科。記者黃羿馨／攝影

民進黨台北市議員王世堅每個會期質詢台北市前市長柯文哲時，都會送上「驚喜禮物」，新竹縣唯一的民眾黨籍議員林碩彥，今天第一次質詢也仿效王世堅，送上民眾黨主席柯文哲新書《柯P管理學》給新竹縣長楊文科，希望4年後「柯P與文科」合併，兩人再回贈他「文柯縣政白皮書」，不過送完禮後，林碩彥也批楊文科是政治花心男2.0，並逼他表態究竟支持誰參選總統。

楊文科表示，身為國民黨員，當然挺國民黨確定人選，這是天經地義的事。

林碩彥今天在議會質詢時拋出總統議題，質問同為科技背景的縣長楊文科，為何不支持同為科技人的郭台銘，並批評他是「西瓜（偎大邊）派」。林碩彥也逼問，柯文哲和新北市長侯友宜誰比較優秀、你支持誰？

林碩彥又質問楊文科，在5月17日時，為何沒有出席半導體重鎮科技連線，當時竹苗首長都到場了，包括苗栗前縣長徐耀昌、現任縣長鍾東錦、新竹市長高虹安都大方出席跟郭台銘合體，但卻獨缺楊文科，質問：「你的科技連線在哪，選縣長說連線，選總統不連線？」

楊文科也回答，在地方上有志參選總統、為人民打拼的人選，只要到新竹來「我們都歡迎」，尤其是與國民黨友好人士，他都會非常歡迎，郭台銘之前全中運時也有來新竹，當時也有特別介紹他。

林碩彥又逼問，國民黨宣布總統候選人當天，楊文科站在侯友宜旁表態，質疑楊文科丟下新竹縣政工作，跑去幫侯友宜站台，違背「侯侯做代誌」的行政中立原則。林碩彥也痛批，侯友宜嘴巴上說要好好做事，但選上新北市長後又落跑選總統。

對此楊文科也說明，那天是因為新竹縣立委林思銘受黨中央提名他才到場，如果新竹縣沒有人被提名，他就不會到場。

林碩彥最後也替郭台銘抱不平，直呼「牛鬼蛇神豬猴羊」騙了一隻老虎（郭台銘），其中豬就是國民黨主席朱立倫、猴就是侯友宜、羊就是楊文科，人家說養虎為患，可是在新竹縣卻變成虎落新竹被「朱」欺，同時也警告國民黨：「不要再吃郭台銘豆腐」，未來新竹選民挺郭、挺柯派，「都與國民黨無關」。

楊文科也打太極回應，這些事情都是政治語言，身為國民黨員，當然挺國民黨確定人選，這是天經地義，就像民眾黨也挺主席柯文哲選總統是一樣道理。

新竹縣唯一的民眾黨籍議員林碩彥，今天是第一次質詢。記者黃羿馨／攝影
新竹縣唯一的民眾黨籍議員林碩彥，今天是第一次質詢。記者黃羿馨／攝影

楊文科 王世堅

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