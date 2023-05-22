苗縣歇業紙廠廢棄物污水外流惹民怨 環局限期改善

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，居民今天前往查看，擔心污染鄰近老田寮溪，縣府環保局表示，已要求業者限期改善並移送警方偵辦。

頭屋鄉民代表會主席涂金臺會同多名代表，一早前往已經歇業的「利享紙業有限公司」實地勘查，才剛到門口就聞到濃濃的乳酸惡臭味，而臭味來源就是從紙廠內流出的橘黃色污水。

涂金臺表示，日前曾詢問苗栗縣環保局，得知污水含鉛量高，倘若直接排放到老田寮溪，下游是許多農民賴以維生的灌溉水源，擔心對環境和農作物都會造成危害。

頭屋鄉代表會副主席范賢達表示，從4月20日降下大雨後，就發現污水不斷往外滲漏，事發至今已超過1個月，恐怕早已嚴重影響老田寮溪水源，若遲遲無法改善，將不排除發動陳情抗議。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳指出，利享紙業於110年底無預警倒閉、歇業，廠內遺留大量廢紙、廢塑膠和紙漿污泥未處理，於111年6月29日已告發裁處，不料，112年3月環保局查核又發現廠區內堆放逾2000公噸以上營建廢棄物，當時已移送保七總隊偵辦。

蔡政勳表示，據瞭解利享紙業已把廠房轉租給桃園的環保公司，才會堆放廢棄物並滲出大量污水，除要求目前廠址負責人限期改善，於5月25日前設置截流設施，避免污水持續污染環境外，針對滲出液體採樣含有重金屬成份，將移送保七總隊進行後續偵辦。