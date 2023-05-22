快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣歇業紙廠廢棄物污水外流惹民怨 環局限期改善

中央社／ 苗栗縣22日電
苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出橘黃色污水惡臭難聞，附近居民擔心污染鄰近老田寮溪。（民眾提供）中央社
苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出橘黃色污水惡臭難聞，附近居民擔心污染鄰近老田寮溪。（民眾提供）中央社

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，居民今天前往查看，擔心污染鄰近老田寮溪，縣府環保局表示，已要求業者限期改善並移送警方偵辦。

頭屋鄉民代表會主席涂金臺會同多名代表，一早前往已經歇業的「利享紙業有限公司」實地勘查，才剛到門口就聞到濃濃的乳酸惡臭味，而臭味來源就是從紙廠內流出的橘黃色污水

涂金臺表示，日前曾詢問苗栗縣環保局，得知污水含鉛量高，倘若直接排放到老田寮溪，下游是許多農民賴以維生的灌溉水源，擔心對環境和農作物都會造成危害。

頭屋鄉代表會副主席范賢達表示，從4月20日降下大雨後，就發現污水不斷往外滲漏，事發至今已超過1個月，恐怕早已嚴重影響老田寮溪水源，若遲遲無法改善，將不排除發動陳情抗議。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳指出，利享紙業於110年底無預警倒閉、歇業，廠內遺留大量廢紙、廢塑膠和紙漿污泥未處理，於111年6月29日已告發裁處，不料，112年3月環保局查核又發現廠區內堆放逾2000公噸以上營建廢棄物，當時已移送保七總隊偵辦。

蔡政勳表示，據瞭解利享紙業已把廠房轉租給桃園的環保公司，才會堆放廢棄物並滲出大量污水，除要求目前廠址負責人限期改善，於5月25日前設置截流設施，避免污水持續污染環境外，針對滲出液體採樣含有重金屬成份，將移送保七總隊進行後續偵辦。

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，縣府環保局表示，已要求業者限期改善並移送警方偵辦。（民眾提供）中央社
苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，縣府環保局表示，已要求業者限期改善並移送警方偵辦。（民眾提供）中央社

污水 廢棄物 苗栗縣

延伸閱讀

他一念之仁將老鼠放生水溝 下場始料未及

台中霧峰「積木隔音牆」引熱議 居民：沒用且危險

南寮風箏賽場挖出廢棄物 新竹市府：非議員所說「查無不法」

友善城巿？催生3年還是無法可管 高雄議員怒毛孩被當廢棄物燒

相關新聞

跟進台北機車退出人行道？ 桃園市交通局回應了

行人地獄議題延燒，署名「小市民施克德」的讀者今天在各報刊登半版頭版廣告，呼籲交通主管機關嚴格執法。台北市長蔣萬安今天到議...

推數位學習 竹市藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

新竹市府大力推動「新竹好學－數位學習」政策，教育處今指出，教師專業社群於17日首次結合藝術領域及雙語政策，進行全市藝術領...

近竹科竹東外五里人口激增 議員上官秋燕爭取完全中學

新竹縣議員上官秋燕在今天議會質詢時指出，鄰近新竹科學園區的竹東鎮外五里（二重里、三重里、頭重里、員山里、柯湖里），近十年...

竹北公園建築遲未動工 居民：用鐵皮圍超過2年很誇張

新竹縣整修六家水圳、沿線舊建築，來重現歷史現場，其中竹北市水汴頭公園(公三公園)內有紅磚老屋，原先預定作水圳故事館，兩年...

桃園公車找不到司機 市府再祭每月加薪4000元

桃園市公車找不到司機，目前缺額高達261人。為解決市區公車駕駛員不足問題，市府交通局今天宣布，6月1日起再加碼4000元...

苗縣歇業紙廠廢棄物污水外流惹民怨 環局限期改善

苗栗縣頭屋鄉一家已歇業紙廠堆放大量廢棄物，從廠房內流出廢水惡臭難聞，居民今天前往查看，擔心污染鄰近老田寮溪，縣府環保局表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦