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不只是YouBike1.0 苗栗明年升級YouBike2.0無縫接軌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，與1.0同時使用，希望無縫接軌。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，與1.0同時使用，希望無縫接軌。記者范榮達／攝影

苗栗縣YouBike1.0合約到明年底，縣府將提前部署，明年起逐步建置133個YouBike2.0站點，1.0到期後再拆除，更換2.0系統，過度期1.0、2.0同時使用，方便跨縣市騎車，借還不卡卡。

縣府在苗栗市、頭份市等7個鄉鎮市設置公共自行車租賃站點，共67站、1850輛，以YouBike1.0系統為主，僅在鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮9站，設置60柱YouBike2.0系統，縣議員曾玟學、蕭詠萱等人關心1.0、2.0系統「落差」，跨縣市也不方便，要求盡速提升，並增設站點。

縣府工務處長古明弘表示，YouBike1.0合約到2024年12月31日，採固定站點、固定車柱的方式，站點間距離至少500公尺，2.0是趨勢，可以縮短至300公尺，縣府規畫200站、5000輛車，包括2.0E電動輔助車在內。

縣府今年底就會啟動籌備經費及發包工作，明年參酌地方、鄉鎮市公所意見，及民眾陳情地點等，陸續建置133個YouBike2.0站點，至於1.0原有的67站，明年底到期後拆除，更換2.0系統，明年1.0、2.0就會同時使用，希望無縫接軌。

YouBike 新竹 曾玟學

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