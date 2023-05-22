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復興鄰水庫卻無水可用 市府規畫建大型儲水池
桃園市復興區鄰近石門水庫，但自來水普及率全市最低，近6成居民使用簡易自來水，除須經常巡視管線維護，每遇天災或枯水期常無水可用，市長張善政承諾，將規畫建置大型儲水池，由經發局專人督導復興區自來水管線建置進度。
桃園簡易自來水系統共53處，復興區占51處、大溪2處，由市府原民局輔導各處簡水系統管理委員會自主營運、水質檢測、巡檢、工程改善；區公所負責維修、維護工程及災害搶救等。
議員蘇偉恩表示，復興在水質保護區，自來水管線施工不易，簡易自來水系統碰到枯水期即無水可用，颱風天更難以供水，還有管線汰換經費、負責人力不足等問題，市府應提高居民用水權益。
議員陳治文說，復興區鄰石門水庫，自來水普及率卻全市最低很諷刺，觀光熱點羅浮地區約數百住戶至今無自來水可用，生活不便。
市長張善政說，將規畫尋覓地質穩定、地勢高的適當地點，以專門經費支持建置大型儲水池，確保居民用水不斷，經發局也要督導自來水管線建置進度。
經發局長張誠回應，枯水期缺水時，經發局將協調水公司以水車載水上山；市長張善政另要求，針對人力不足問題，尤其颱風緊急搶救時刻，將責成區公所以開口合約請廠商機動配合人力調度，協助市府備援使用。
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