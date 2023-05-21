改善老舊廁所 桃園市教育局優先補助12校2057萬元

桃園許多學校面臨廁所老舊問題，許多廁所不是天花板剝落、馬桶斑汙就是洗手台破損，引發多位民代關注。市府教育局表示，今年共有69校提出改善需求，經審查後將優先補助12所學校共2057萬2000元，其餘提報教育部相關計畫爭取改善經費。

議員凌濤表示，近日他走訪好幾所學校，發現許多孩子們使用的廁所，都已經非常的陳舊，包括剝落的天花板、斑汙的馬桶、破損的洗手台及陰暗的燈光，這樣的廁所易導致孩子們無法安心使用，桃園人口不斷增長，全市學校老舊廁所都急需更新和整修。

凌濤表示，在他和教育局溝通下，市府今年將優先推動包括桃園區中興國中，以及龜山、平鎮、中壢、八德、大溪、龍潭、大園區等12校老舊廁所整建，更希望能夠新推國中小「美感廁所」專案。

教育局表示，今年共有69校提出廁所改善需求，總經費需3億2827萬餘元，經審查後以緊急需要處理，如漏水、破裂、堵塞等，核定優先補助12校進行改善工程，補助經費共計2057萬2000元，保障學童基本衛生需求和安全，其餘提報教育部相關計畫爭取改善經費。