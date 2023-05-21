大雨襲擊客雅溪40公尺駁崁崩塌 下游青草湖變黃泥湖

新竹縣寶山鄉轄內客雅溪旁駁崁，因近日豪雨襲擊，導致約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌，一旁空地和農田的黃土，也遭大雨沖刷進溪中，連帶下游新竹市的青草湖都變成「黃泥湖」，第二河川局獲報後，現已派員清除中，所幸這起崩塌意外，沒有造成任何人員受傷。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，這次豪雨造成寶山鄉多處道路淹水以及路樹倒塌，其中竹科徵收區與周邊工地，因未做好水土保持，導致土石流淹沒道路，新竹市青草湖的湖水還一度回積，差點造成上游淹水。

邱振瑋說，其中寶山鄉轄內客雅溪、雙溪葫蘆肚段的河堤駁崁，因近日豪雨襲擊，導致約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌，而河道旁的黃土和淤泥，也隨著雨水流進客雅溪，造成下游青草湖變成「黃泥湖」。

邱振瑋也批評，青草湖才經過整治沒多久，好不容易恢復湖光水色，如今又被黃泥覆蓋，肇因就是上游客雅溪沿途河道有多處未整治，許多河道駁崁都有裂縫，導致大雨一來就抵擋不住倒塌，盼相關單位重視。