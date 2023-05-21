快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨襲擊客雅溪40公尺駁崁崩塌 下游青草湖變黃泥湖

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
因近日豪雨襲擊，導致客雅溪約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供
因近日豪雨襲擊，導致客雅溪約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供

新竹縣寶山鄉轄內客雅溪旁駁崁，因近日豪雨襲擊，導致約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌，一旁空地和農田的黃土，也遭大雨沖刷進溪中，連帶下游新竹市的青草湖都變成「黃泥湖」，第二河川局獲報後，現已派員清除中，所幸這起崩塌意外，沒有造成任何人員受傷。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，這次豪雨造成寶山鄉多處道路淹水以及路樹倒塌，其中竹科徵收區與周邊工地，因未做好水土保持，導致土石流淹沒道路，新竹市青草湖的湖水還一度回積，差點造成上游淹水。

邱振瑋說，其中寶山鄉轄內客雅溪、雙溪葫蘆肚段的河堤駁崁，因近日豪雨襲擊，導致約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌，而河道旁的黃土和淤泥，也隨著雨水流進客雅溪，造成下游青草湖變成「黃泥湖」。

邱振瑋也批評，青草湖才經過整治沒多久，好不容易恢復湖光水色，如今又被黃泥覆蓋，肇因就是上游客雅溪沿途河道有多處未整治，許多河道駁崁都有裂縫，導致大雨一來就抵擋不住倒塌，盼相關單位重視。

邱振瑋表示，目前第二河川局已在現場進行搶修，並將溪流中的石塊打碎、清除，為防止黃土繼續沖刷進入河道，現場也堆疊500顆水泥擋土塊，來阻止土石繼續流進河道中。

邱振瑋也批評，青草湖才經過整治沒多久，好不容易恢復湖光水色，如今又被黃泥覆蓋。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供
邱振瑋也批評，青草湖才經過整治沒多久，好不容易恢復湖光水色，如今又被黃泥覆蓋。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供
客雅溪因堤防駁崁斷裂倒塌，導致河道旁的黃土和淤泥，也隨著雨水流進客雅溪，造成下游青草湖變成「黃泥湖」。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供
客雅溪因堤防駁崁斷裂倒塌，導致河道旁的黃土和淤泥，也隨著雨水流進客雅溪，造成下游青草湖變成「黃泥湖」。圖／新竹縣寶山鄉長邱振瑋提供

新竹 豪雨 淹水

延伸閱讀

飛龍瀑布10人山難 溪降專家：百米瀑布垂降前遇溪水暴漲

沒看天氣預報？20名登山客大雨受困阿里山眠月線大崩壁

扯！12億新竹棒球場大雨後成游泳池 室內打擊區、辦公室也淹

前主播目睹大牌女星人設崩塌一幕　使喚助理伺候「脫鞋」

相關新聞

改善老舊廁所 桃園市教育局優先補助12校2057萬元

桃園許多學校面臨廁所老舊問題，許多廁所不是天花板剝落、馬桶斑汙就是洗手台破損，引發多位民代關注。市府教育局表示，今年共有...

大雨襲擊客雅溪40公尺駁崁崩塌 下游青草湖變黃泥湖

新竹縣寶山鄉轄內客雅溪旁駁崁，因近日豪雨襲擊，導致約40公尺長的堤防駁崁斷裂倒塌，一旁空地和農田的黃土，也遭大雨沖刷進溪...

翻轉印象！ 桃園八家將文化特展 不只在地還很國際

八家將是台灣民間信仰的陣頭之一，但民眾多未深入了解，桃園市文化基金會近期舉辦「八面威風家將」特展，以傳統家將文化為基礎，...

好美！苗栗金針花秘境6月3日開跑 賞花再等等

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防800公尺金針花廊道，花季預計6月3日至7月初登場，美麗的金針花海未演先轟動，連日來吸...

與石門水庫為鄰卻喝不到自來水 復興區民：很諷刺

桃園市復興區臨近石門水庫，但自來水普及率是全市最低，近6成原住民使用簡易自來水。民代直言，偏鄉管線汰換經費、負責人力都不...

新竹地政便民出擊！ 住址隱匿、地籍異動即時通免費辦

詐騙手法不斷更新，地政機關為使不動產持有人的個人資料隱私及財產權益能夠多一分保障，特別推出「住址隱匿」及「地籍異動即時通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦