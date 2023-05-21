桃園入選全球50大智慧城市 市府赴美找行人地獄解方

第7屆智慧50年度大獎（Smart 50 Awards）近日舉行頒獎典禮，桃園市環保局與水務局分別以「空品感測物聯網平台作為桃園工業區的空品治理」及「桃園市水資源3D地理資訊管理系統」為題參賽，最終在激烈競爭下脫穎而出，成為本屆50大城市之一，亦是亞洲唯一獲得雙獎肯定的城市。

智慧50年度大獎由美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦，環保局今年2月以空品感測物聯網平台協助桃園工業區的空品治理，水務局則運用AI加速下水道設計，建構水資源3D地理資訊管理系統。

市府指出，本次除派員前往丹佛領獎，也與丹佛市政府進行交流，考察智慧城市治理策略、車聯網布署、機器視覺行人偵測、丹佛數據中樞、資源不足社區的電動運輸、電子鼻等，並參觀丹佛交通管理中心及檢視交通控制設備。

丹佛市政府代表James Lindauer指出，過去幾年丹佛吸引許多外地人前來居住，人口激增下，基礎設施難以跟上，產生不少問題，因此如何降低溫室氣體排放、如何讓殘疾人士在市區內更便利活動，成為當前課題。

James Lindauer說，丹佛市政府建立數據中樞，透過數據了解居民需求，並有效解決問題，此外資訊透明化也有利跨機關合作，讓市政員工可利用數據做出決策，解決複雜城市問題。

率隊前往領獎的市府副秘書長金志聿表示，今年桃園有兩個獎項獲得國際肯定，顯示桃園在智慧城市領域頗具競爭力；丹佛其實與桃園很相似，過去幾年人口、產業迅速成長，造成城市管理很大的挑戰。