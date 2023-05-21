翻轉印象！ 桃園八家將文化特展 不只在地還很國際

八家將是台灣民間信仰的陣頭之一，但民眾多未深入了解，桃園市文化基金會近期舉辦「八面威風家將」特展，以傳統家將文化為基礎，融入國際化元素並結合現代感視覺設計，讓民眾認識結合戲曲、武術、刺繡、臉譜等藝術的家將文化，也希望翻轉八家將在大眾心中的印象。

家將文化起源於台南白龍庵與西來庵的五福大帝信仰，家將陣頭在廟會中擔任主神護駕，表現出威武、神秘、嚴肅的氣氛，有安定人心、驅除邪氣、祈求平安的功能，後來傳播到各地也形成不同的風格。

本次特展分為多個主題展區，包括家將主題特展區、當代與民俗藝術展區及親子二次元空間展區，讓民眾看到各式媒材的家將藝術作品，另展場也設有熱點AR互動區域，讓觀眾能更身歷其境了解家將文化的背景、故事和藝術表現形式。

文化局長邱正生表示，本次展覽以傳統家將文化為基礎，凝聚台灣在地文化精髓同時融入國際化元素，透過表演、繪畫、攝影等多元藝術形式，呈現台灣傳統習俗的豐富樣貌；展覽也以中英文並陳方式，讓國際旅客也能一探究竟，進一步體驗家將文化的獨特魅力。

桃園市文化基金會副執行長黃建嘉表示，此次展覽以親子共賞為主要目標，從傳統民俗到現代生活、從實體展品到圖畫影音、從傳說故事到創意科技，轉化成民眾容易理解的樣貌，翻轉家將在大眾心中的印象，讓不同年齡層的觀眾，更深入了解台灣在地文化的重要地位。