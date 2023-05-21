與石門水庫為鄰卻喝不到自來水 復興區民：很諷刺

桃園市復興區臨近石門水庫，但自來水普及率是全市最低，近6成原住民使用簡易自來水。民代直言，偏鄉管線汰換經費、負責人力都不足，導致族人每遇天災或枯水期就無水可用，呼籲市府編列預算，加強人力配置及系統化管理，提高復興區原住民用水權益。對此，市長張善政承諾會規畫建置大型儲水池，並請經發局專人督導復興區自來水管線建置進度。

桃園簡易自來水系統共53處，其中原鄉51處、大溪2處，以上系統由市府原民局輔導各處簡水系統管理委員會自主營運、水質檢測、巡檢、工程改善；區公所則負責維修、維護工程及災害搶救等業務。

議員蘇偉恩表示，原鄉位於水質水量保護區，自來水管線施工不易，只有29%原住民使用自來水，其他民眾則多使用簡易自來水系統，但碰到枯水期即無水可用，颱風天更難以供水。

議員陳治文直言，復興區旁有石門水庫，自來水普及率卻是全市最低，非常諷刺，觀光熱點羅浮地區約數百名住戶至今無自來水可用，生活不便。

議員陳瑛說，簡易自來水設備建置、維護都很辛苦，關鍵是巡檢人員保障不足，族人為維持飲水環境及設備正常，被迫深入有如蠻荒時代的山上，甚至有巡檢人員摔斷腿被迫截肢，卻只有微薄巡檢費，希望市府能夠設法調整。

蘇偉恩指出，簡易自來水系統面臨管線汰換經費、負責人力不足等問題，呼籲市府應設置儲水站、增加取水點、增加設施及維修經費、增加消防用水管線等，提高復興區原住民用水權益。

經發局長張誠表示，原鄉遇到枯水期缺水時，經發局將協調自來水公司以水車載送方式，將自來水載運到需要用水的地方。

張善政表示，針對人力不足問題，尤其是颱風後出現損害的緊急搶救時刻，將責成區公所以開口合約方式，請廠商機動配合人力調度，協助市府備援使用。

張善政說，市府預算編列時已納入平時維護費，未來會評估使用額度，編列充足經費支應，並檢討巡檢人員的津貼；遇颱風等災害發生時，將以第二預備金等備用財源支應，另規畫尋覓地質穩定、地勢高的適當地點，以專門經費支持建置大型儲水池。