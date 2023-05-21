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桃園版全能市場改造王 龍潭市場改造成功將朝觀光邁進

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進。記者陳右豪／攝影
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進。記者陳右豪／攝影

超過50年的桃園龍潭公有零售市場，常年有採光不足、標示不清及環境凌亂等問題，市府經發局爭取中央補助及自籌款7100萬改造案，今日舉行完工典禮。出席的經濟部長王美花表示，感謝市府合作，讓龍潭市場改造成功。市長張善政說，將持續把市場改造成硬體和軟體兼備的觀光市場。

王美花表示，這項改造計畫投入了2億元的經費，也獲得前院長蘇貞昌的支持，除了桃園的龍潭市場、新北、台南、花蓮等縣市，都有受到約4至5千萬的補助。感謝桃園市政府的合作，讓龍潭市場的改造案實現了新舊並存、現代化的目標，年輕父母請踴躍來龍潭市場，享受改造的成果。

張善政表示，曾在龍潭工作了12年，對龍潭一直情有獨鍾。龍潭市場一直是在地居民，最重要的採買地點，歷史超過50年。這次的改造計畫得到經濟部3分之2的經費補助，讓計畫能夠順利在今天完成並啟用。未來這座市場裡面，將會有創新和傳統2種不同面貌，期待市場的軟體服務能持續改進，成為軟硬體兼備的觀光市場，期待市場的未來。

經發局說明，經濟部於110年11月獲核定補助5000萬，本府配合款2142萬元，總經費7142萬元。改造施作內容包括，以公民參與共識方案，整體改造龍潭市場環境。以及導入城市美學，力拼轉型成為觀光市場，增設多處指標導引等。並也輔導許多攤位，曾榮獲經濟部評比2星優良市集，改造後希望可朝向4星邁進。

桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進，上圖為改造前、下圖為改造後。圖／市府經發局提供
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進，上圖為改造前、下圖為改造後。圖／市府經發局提供
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進，上圖為改造前、下圖為改造後。圖／市府經發局提供
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進，上圖為改造前、下圖為改造後。圖／市府經發局提供
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進。記者陳右豪／攝影
桃園龍潭公有零售市場改造案完工，市長張善政表示，未來將朝軟硬體兼備的觀光市場邁進。記者陳右豪／攝影

桃園 王美花

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