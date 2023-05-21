參加有獎！為全國義民祭暖身 新竹縣舉辦客語講古比賽

為迎接即將到來的全國義民祭，新竹縣政府舉辦「愛鄉愛土，義民後生」客語講古比賽，個人獎金從1000元至5000元不等，且初賽前50名報名者，以及大專青年組前10名報名並完成決賽者，還可獲參加獎200元禮券，歡迎大、小朋友踴躍報名。

新竹縣文化局長李安妤指出，文化局自2021年起與教育局共同辦理「愛鄉愛土，義民後生」客語講古比賽，如今已邁入第3年，為擴大推廣客語，提升縣內在地學子及青年參與，讓義民信仰、祭典文化及歷史往下扎根，以「打擂台」形式舉辦比賽，提升講古的活潑性及各年齡層的參與性。

新竹縣教育局長楊郡慈說明，這次比賽參賽組包含國小一至三年級的低年段、國小四至六年級的高年段，以及國、高中職組，採初賽與決賽兩階段。初賽報名方式即日起至6月30日於報名網站（https://reurl.cc/AdDGje）完成報名，並繳交每人以3分鐘為限的影音檔供審查，決賽預計在7月22日枋寮國小登場，每人說故事時間以3分鐘至4分鐘為限。

大專院校青年組（45歲以下）報名人數以30人為上限，僅辦理決賽，決賽當天於報到處繳交故事內容，說故事時間同以3分鐘至4分鐘為限。比賽相關資訊及參考內容可至活動網站查詢（https://sites.google.com/view/hcchakka）。