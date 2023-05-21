新竹首座戶外健身房好吸睛 打造全齡運動公園

新竹縣打造全齡特色公園，從幼兒到銀髮族都能玩，這座芎林鄉公三公園以運動為主，規畫4大區域，包含學齡前及學齡設施、銀髮族體健設施，提供使用者彈性運用並訓練。特別的是，還將健身房搬到戶外，從拉桿、懸掛、核心扭轉到磁鈴重量訓練，吸引不少民眾前來，成為在地新亮點。

公三公園日前根據問卷調查、社區訪問以及說明會、工作坊等活動，規劃出全齡特色公園，學齡前及學齡設施內有設置100米環形幼齡Push-bike區、投籃沙坑區及共融轉轉杯沙坑區。

青少年設施有標準籃球場及200米地景運動跑道，跑道為雙向、寬2米，每10米標示運動距離，跑道部分具有地形起伏，增加運動難度。

最特別的是戶外健身交叉訓練設施及有氧設施，著重於於可擴展的阻力，可調整負荷和強度供使用者的需求和能力，首次體驗的民眾，可使用手機下載教學影片，了解使用的規則來保護運動安全 。

另還有手臂旋轉訓練、滑步機和運動自行車和伸腰伸背器，多元的器材獲得民眾喜愛，假日午後吸引不少民眾前來運動健身。銀髮族體健設施則有1系列基本訓練站，使銀髮族可以利用每個簡易的訓練設施，維持日常動作，如上下公車、樓梯等，還能改變設施負荷加強強度，提供使用者彈性運用並訓練。

新竹縣政府產發處表示，現今特色公園大多以兒童為主，但是中高齡也有需求，看準芎林在地人口的特色，滿足不同年齡層的運動需求，包含戶外健身交叉訓練設施及有氧設施與銀髮體健設施，此區域提供了一系列的培訓站，每個培訓站都有助於長輩生活的基本技能培訓 。