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桃園猴痘累計19例 再增2醫院提供疫苗接種服務

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園至今累計19例本土猴痘確定病例，轄內近期再增加2醫院提供疫苗接種服務。圖／桃園市衛生局提供
桃園至今累計19例本土猴痘確定病例，轄內近期再增加2醫院提供疫苗接種服務。圖／桃園市衛生局提供

國內猴痘疫情進入高原期，桃園至今累計19例本土猴痘確定病例。桃園市衛生局表示，確診民眾大多有高風險性行為，目前桃園提供猴痘疫苗接種的醫院已增為7家，呼籲年滿18歲且自評近6個月有高風險性行為的民眾，盡快向指定醫院預約接種疫苗，保護自身健康。

衛生局提醒，如果第一劑猴痘疫苗接種已逾28天以上的民眾，可盡早預約接種第二劑猴痘疫苗，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力將近9成。

衛生局表示，目前提供疫苗接種服務的醫院包括衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天晟醫院、林口長庚紀念醫院，而聯新國際醫院、經國敏盛醫院也分別於19日、22日加入服務。

衛生局提醒，民眾接種第2劑猴痘疫苗時，應攜帶預防接種紀錄卡（小黃卡），提供醫療院所人員確認2劑疫苗的時間間隔；現在接種疫苗，已無需到衛福部疾管署網站登記接種意願，可直接至合作醫療院所網站預約接種。

衛生局提醒，猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾應避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動，或發生未保護性行為、減少性伴侶數，降低感染的機率。

衛生局 疫苗 猴痘

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