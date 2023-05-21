桃園腸病毒門診人次超標 民代要求妥善因應

天氣慢慢轉熱，夏季是腸病毒肆虐的季節，桃園市5月腸病毒門診人次累積已達1428人次，已超過疾管署所定流行閾值1100人次，全國則已累積11246人次、超過所定流行閾值11000人，桃園市累積停課班級已達217班，有民代表示，市府應盡速因應，避免腸病毒再度擴大。

議員王珮毓表示，他向衛生局調閱資料發現，腸病毒就診人次病例有上升的趨勢，且無論是桃園還是全國，都已經超越疾管署所訂定的流行閾值，平鎮、觀音、龜山、桃園、龍潭都是警戒區，自己小孩就讀的班級也已經停課，希望市府趕快提出因應措施。

資料顯示，3月底開始，全國腸病毒的診人次開始大幅上升，至5月初已經到達本年度的最高峰達11246人次，而桃園目前已經高達1428人次。累計停課班級為 217 班，包括托嬰中心 46 班、幼兒園 141 班、國小 29 班及兒童課後照顧服務中心 1 班。

衛生局副局長蘇柏文回應，衛生局已協請教育局、社會局加強督導本市轄內各國小（1至2年級）、幼兒園、托嬰中心、課後服務中心要遵守「同1班級1週內出現2名腸病毒病童含疑似，不論腸病毒型別時辦理停課7日」，簡稱1127的停課措施。

蘇柏文呼籲民眾，注意環境清消、落實勤洗手，家長外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中，家中幼童出現相關症狀，如發燒、口腔潰瘍、手腳出現紅疹及水泡時請儘速就醫診斷，務必落實生病不上學。

蘇柏文說明，一旦發現幼童出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活力力下降、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院接受治療。