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高鐵守護神 見證竹北發展

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
位於高鐵新竹站前的十三甲伯公廟被老榕樹圍繞，是竹北市隘口里的重要信仰中心。記者巫鴻瑋／攝影
位於高鐵新竹站前的十三甲伯公廟被老榕樹圍繞，是竹北市隘口里的重要信仰中心。記者巫鴻瑋／攝影

許多搭乘高鐵來到新竹的旅客，第一印象除了周圍林立的高樓，最深刻的可能就是站前水泥廣場有棵巨大的老榕樹，樹下還有1座歷史悠久的「十三甲伯公廟」，見證了百年來竹北的發展，也成為居民口中的「高鐵站守護神」。

十三甲伯公廟是竹北市隘口里重要的信仰中心，過去高鐵站未興建前，周邊是一望無際的稻田；當地耆老回憶，台灣光復前此處就已立石作為石頭伯公祭拜，廟旁老榕樹樹齡至少2、3百年，樹形巍峨環繞著伯公廟，是不少農民乘涼的好去處。

現存的伯公廟建築於1980年代由居民集資捐地改建，因過去當地有陳姓、劉姓及何姓3戶人家承租山崎何秀才的田地，共13甲地，伯公廟命名為「十三甲伯公」。

在十三甲伯公的庇佑下，高鐵新竹站開通以來平安載運南來北往的旅客，站方農曆每個月初十六，由站長率站務人員準備供品前往祭拜十三甲伯公，年復一年形成傳統。

隨著高鐵通車後竹北快速發展，周邊農田陸續蓋起一棟棟高樓，伯公廟坐落的土地雖被畫為產業專區，因廟宇與地方有濃厚情感連結被原地保留。未來聯發科將圍繞伯公廟蓋起全球營運企業總部，預料成為科技城中的獨特風景。

高鐵 新竹

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