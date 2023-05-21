山豬入侵 大湖梨園損失慘

高接梨是苗栗縣重要的農特產，最近進入結果套袋期，2個月後將採收，未料大湖鄉鲤魚潭水庫附近1處梨園近日遭「不速之客」入侵，三分之一的梨樹受損，滿地撕裂的套袋及被啃咬的剩果、斷枝，讓梨農欲哭無淚。經獵人實地勘查，確認「真凶」是山豬，農民盼相關單位協助。

苗栗縣政府農業處指出，山豬如危害農作物，依規定可向農業處報備，採取合法捕獵行為遏阻。

受害的大湖梨農張晏彰說，梨園栽種310棵高接梨樹，年初時高接梨嫁接時飽受寒害、後來又缺水，果園最近又慘遭山豬「糟蹋」，產量勢必大減，只能以「多災多難多福氣」自我安慰。

獵人張宸銨有超過8年獵捕山豬的經驗，他表示，近年大湖地區農作物受山豬危害情況愈發嚴重，日前才在大湖鄉南湖村的紅肉李果園捕獲一頭重達120斤的公山豬。

張宸銨到該處高接梨園勘查，發現較高的梨果都無恙，受損處皆為較低矮的樹頭部位，因此排除是會爬樹的獼猴肆虐，並分析山豬不會爬樹，通常會後腳著地、前腳攀在樹枝上偷吃梨果，但樹枝承受不了重量，才會有許多斷枝。

張宸銨也提到，依遭啃咬的殘果齒痕，還有斷枝上的蹄印痕跡，可確認「不速之客」是山豬，將在山豬獸徑設陷阱捕抓。