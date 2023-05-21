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復興媽媽桃正甜 粉嫩大福上市

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，市府今年與民間合作，研發甜點「媽媽桃大福」。記者翁唯真／攝影
桃園市復興區每年5至8月為水蜜桃產季，市府今年與民間合作，研發甜點「媽媽桃大福」。記者翁唯真／攝影

桃園市復興區特色農產「媽媽桃」每年5月盛產，產期預估到6月初。桃園市長張善政昨天邀來雲林縣長張麗善合體行銷，也攜手促銷古坑鳳梨。市府農業局指出，今年與民間合作研發粉色系甜點「媽媽桃大福」，歡迎民眾訂購支持農民。

桃園市復興區盛產水蜜桃，5月到6月初主打「媽媽桃」，6月初至8月上旬則輪到水蜜桃上市。其中「媽媽桃」屬熱帶水蜜桃品種，因母親節前後盛產，果農多為泰雅族媽媽們，而有「媽媽桃」之稱。

桃園市農業局指出，復興山區種植媽媽桃面積46公頃、年產量290公噸，產值3480萬元，皮薄、果肉細緻，口感香甜。

農業局昨天在中壢華泰名品城辦理宣傳記者會，張善政邀來張麗善行銷2地農產，張善政形容媽媽桃口感「甜在嘴裡，溫暖在心裡」，張麗善則帶來有「雲林小太陽」之稱的金鑽鳳梨台農17號，其果肉細緻多汁、甜度高，還可加工製成鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲等伴手禮。

農業局長陳冠義說，民眾可透過復興區農會線上訂購平台選購媽媽桃，實體展售部分即日起至31日的平日在桃園市政府前廣場、今天在台北希望廣場與桃園的華泰名品城一期廣場，以及27、28日於中壢SOGO百貨1樓廣場。

鳳梨

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