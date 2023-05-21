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竹市降低中華路事故 將改善30路口

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市中華路為重要縱貫道路，車流量大且車速較快，經市府分析「迴轉或超速」為衍生事故2大主因。市長高虹安拍板工務處今年度優先改善「中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）」30處路口交通安全設計，目標號誌纜線下地、退縮行人穿越線等，提升用路安全。

新竹市中華路四段至六段共15處分隔島缺口，路段為雙向各3車道，由於道路標線與路口設置不盡完善，屢見車輛橫跨3車道迴轉、迴轉未注意對向來車或未預期有車輛迴轉來不及煞車導致事故。

高虹安上任後擔任交通改善小組召集人，她日前主持第4次會議時，針對中華路路口改善計畫請交通處檢視15處分隔島缺口安全性，並建議警察局評估導入科技執法可能性，避免憾事再度發生。

市府工務處長曾嘉文說，中華路四段至六段改善範圍全長8.6公里，市府將運用內政部營建署補助2.6億元改善，項目涵蓋號誌纜線下地、行人穿越線退縮、設置庇護島、增設偏心左轉車道、取消機慢車道等，目前已完成規畫設計，待中央審查通過，即辦理工程發包，預計2024年年底完工。

交通處長倪茂榮表示，交通處正針對計畫範圍逐一檢視事故類型及碰撞構圖提出改善方案，包含縮小路口、分隔島延伸、增加槽化線及改善機車待轉區等，希望透過交通工程手段，減少動線衝突。

車道 高虹安

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