12億新竹棒球場室內淹大水 他分析：極端氣候可能發生

斥資12億元改建的新竹市立棒球場昨天歷經大雷雨過後，室內球員休息區、打擊練習區與辦公室多處淹水。綠黨市議員劉崇顯今天在臉書發文評論，認為在極端氣候下任何公共建設都有可能積淹水，也有其他縣市棒球場有前例，將要求現任市府針對強降雨提出排水效能改善方案，提升棒球場的韌性。

劉崇顯說，在極端氣候下任何公共建設都有可能積淹水。過去無論是2007年剛完工不久的台中洲際棒球場、2014年啟用僅數年的桃園棒球場，或2016年有著更悠久歷史的台南棒球場，甚至是2018年剛整修不久的台北天母棒球場，都曾發生因急降雨導致球場建物積淹水的情況。

「用不可抗拒的天災去評斷公共建設的好壞並不公允。」劉崇顯認為，同樣面臨極端氣候，其他球場可能會被認為「在所難免」，但遇到新竹棒球場就說成「原來是滯洪池」，這樣雙重標準的言論，相信市民朋友也沒辦法接受。

劉崇顯強調，新竹市立棒球場改建有施作排水設施，他無奈「球場排水預算被刪」的謠言被拿來冷飯熱炒，自己先前曾向市府工務處處長曾嘉文求證後，市府有估驗到排水設施，曾處長也是時任的估驗官，相信高市長也是肯定其工務專業，與對於棒球場施作情形的掌握度才會賦予重任。

劉崇顯最後也說，市府有責任因應極端氣候提出防汛改善措施，也是每一名執政者在面臨極端氣候下所需要承擔的責任，自己會要求現任市府針對強降雨提出排水效能改善方案，也期許高市長能落實在施政報告的承諾，讓市民朋友能在明年球季開打時進場，為自己支持的球員來助威。

新竹市政府發言人施淑婷昨天針對棒球場室內淹水說明，她表示工務處已請廠商改善新竹棒球場室內淹水情形，不只棒球場，前市府大量公共工程出現嚴重問題，高虹安市長也會扛起責任陸續加速處理。