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搭公車來趟輕旅行 新竹縣推社區教育體驗

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府鼓勵民眾到鄉下來場農村社區體驗，還能搭乘公車前往享受悠閒步調。圖／竹縣府提供
新竹縣府鼓勵民眾到鄉下來場農村社區體驗，還能搭乘公車前往享受悠閒步調。圖／竹縣府提供

新竹縣社區培力育成中心今年盤點10處社區教育體驗，還首度納入行經社區的公車資訊，讓公車能與社區體驗教育活動結合，希望鼓勵民眾在參與社區體驗活動時，也能夠善用大眾運輸工具享受沿途風景。

新竹縣府社會處表示，社區教育體驗內容豐富有趣，像是橫山社區以重要景點「三叉埤」（客庄水利灌溉）與「八卦巷」（客庄防禦聚落）作為主題推展，可體驗客家風味料理、墩子銃古道及觀賞落羽松的美景；南平社區是水梨之鄉，提供梨木創意DIY、窯烤披薩，也可參觀客家村特有的「石駁坎」建築工法。

還有內立社區有長輩坐輪椅也能種菜的「免彎腰菜園」、新住民據點、夥房屋式建築、生態導覽及關新自行車道；南外社區是蝴蝶的故鄉，舉辦蝴蝶季活動、賞螢體驗、蝴蝶風味餐、油笐火慶元宵等活動，另有茶師專門準備的茶席文化體驗。

縣府社會處自2019年成立新竹縣社區培力育成中心，希望藉由專業團隊陪伴制度，推動社區發展工作輔導及資源整合，提升社區整體能量，奠定推動各項社會福利服務根基，並自2020年起透過補助與選拔，發掘社區在地產業與特色創新。

新竹縣社區培力育成中心經過4年多的努力，去年首度榮獲衛福部111年社區金卓越績效組優等、服務創新獎殊榮，為新竹縣歷年最佳成績，縣內社區產業與特色發展上，也逐漸成熟。

今年育成中心盤點縣轄內社區發展協會特色產業分布，並整合社區教育體驗活動資源，內容包含社區輕旅行、體驗活動、社區特色小物DIY及享用社區風味餐等活動，還結合整理公車路線、社區鄰近公車站名等資訊，期能增加社區教育體驗活動參與率，提升社區力凝聚並增加就業機會。

新竹縣府表示，彙整各社區體驗教育活動報名資訊外，特別納入行經社區的公車資訊，讓有興趣的民眾不一定要自行開車前往，也能善用大眾運輸工具，同時更希望縣民多加使用敬老愛心卡搭乘公車前往，邀您來去社區踩點體驗，希望使持有敬老愛心卡的縣民朋友，在使用此項福利措施時有更多元的選擇，更歡迎設籍並實際居住本縣的65歲以上長者、55歲以上原住民、領有身心障礙證明民眾，至戶籍地鄉鎮市公所申請敬老愛心卡。

新竹 公車 愛心

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