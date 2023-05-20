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520「我愛你」登記結婚夯 竹市3戶所結婚拍照區超好拍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區戶政事務所結婚拍照區以東門城為主題，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛，供新人拍照留念。圖／竹市府提供
新竹市東區戶政事務所結婚拍照區以東門城為主題，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛，供新人拍照留念。圖／竹市府提供

今天是諧音象徵「我愛妳」的520，向來是結婚登記熱門日子，新竹市3區戶政事務所一早陸續湧入許多新人到戶政事務所登記成婚。截至今日中午12時，竹市共有33對新人完成登記，比平常周六結婚多出近6倍，新竹市3區戶政事務所也巧思打造別具在地特色的結婚拍照區，有復古、趣味與浪漫風格，讓新人拍好拍滿，留下甜蜜的結婚回憶。

市府民政處長嚴翊琦表示，今年新竹市各戶政事務所重新改造更具區域特色的結婚拍照區，都各具創意，東區以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區則融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。

在東區戶政事務所登記結婚的新人沈先生分享，他與妻子交往5年，從學生時期就開始互相扶持、共同成長，直到現在工作逐漸穩定，因此選擇於今年520互許終生。他說，現場充滿復古風覺得非常驚艷，「很感謝市府用心準備這麼漂亮的拍攝場景，讓我們留下難忘又珍貴的回憶」。

「一年只有一次520！」賴先生說，因甜蜜諧音別具意義，所以自己和妻子一致認為就是要選在今年5月20日完成人生大事，雖然今早有些許陣雨，但兩人還是一早抵達戶政事務所辦理結婚登記，象徵兩人對彼此的心意「風雨無阻」。

民政處指出，今年5月20日恰逢周六，為避免排隊人潮，已有36對在前3日向戶所申請結婚登記並指定今天為生效日，不過為因應這個特殊的日子，各戶政事務所也加派人力全力為市民服務，希望給予新人最誠摯的祝福。

市府也說明，高虹安市長上任後積極推動「0到6歲市府養」政策，包括持續發放生育津貼、育兒津貼及托育補助，實施祝妳好孕凍卵補助，開辦夜間及假日臨托，放寬好孕專車搭乘條件等，成為年輕爸媽最堅強的後盾，營造「願婚、敢生、樂養」的幸福宜居城市。

新竹市香山區戶政事務所打造結婚拍照區融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。圖／竹市府提供
新竹市香山區戶政事務所打造結婚拍照區融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。圖／竹市府提供
新竹市北區戶政事務結婚拍照區所以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍。圖／竹市府提供
新竹市北區戶政事務結婚拍照區所以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍。圖／竹市府提供

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