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新竹市YouBike系統 6/1起全面升級2.0

中央社／ 新竹縣20日電

新竹市政府今天表示，竹市在6月1日起YouBike1.0系統全面升級2.0，竹市也正式突破百站YouBike站點，借還車更便利。

新竹市政府交通處向中央社記者表示，新竹市105年5月引進YouBike1.0系統，因應微笑單車公司系統全面升級為YouBike2.0計畫，但兩系統不相容，市府從111年啟動YouBike1.0及2.0共站計畫。

交通處說，各縣市已陸續升級為YouBike2.0系統，從6月1日起新竹市YouBike1.0系統全面升級為2.0，而在新竹縣也是使用YouBike2.0系統，屆時民眾在跨縣市借還車，將會更加便利。

交通處指出，YouBike2.0車輛更好騎、設站更容易、借還更方便，竹市在6月也正式突破百站YouBike站點，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同，民眾權益不受影響。

YouBike 新竹 單車

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