借車注意！新竹市、竹科YouBike1.0系統6月起停止營運

新竹市與新竹科學園區都建置公共自行車YouBike，因應系統升級，微笑單車公司在官網發出最新公告，表示從6月1日起，新竹市與竹科的YouBike1.0系統將停止營運，提醒民眾若要跨縣市騎乘，一定要使用YouBike2.0，以免出現系統不同無法還車等情形。

新竹市建置YouBike原本以1.0系統為主，市府去年啟動公共自行車升級YouBike2.0計畫，為方便民眾租借無縫接軌，針對既有站點先採1.0與2.0共站營運，並陸續增設只有2.0系統的全新站點。YouBike2.0特色為車輛更好騎、設站更容易、借還更方便。

經多個月來的建置設站，新竹市目前YouBike站點來到72站，預計6月底前再陸續新增30站，屆時超過100站都將全面升級為YouBike2.0系統，目標提供市民更優質、智慧化的公共自行車租借服務。

微笑單車公司發出公告，表示新竹市的YouBike1.0系統將6月1日凌晨0時停止營運，強調YouBike1.0與YouBike2.0為不同系統，不能互還，因鄰近的苗栗縣僅部分站點建置YouBike2.0車輛，民眾如欲跨縣市租借車輛，請使用YouBike2.0系統。