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五星建設劣跡現形 為政殷鑑

聯合報／ 本報記者張裕珍

昨天桃竹地區這場大雷雨來得強又急，多個指標公共工程劣跡也在雨中現形，這些公共工程都是鉅資打造，有的甚至是開國際標找來名家設計，結果仍通不過積、淹水考驗，讓納稅人看了心痛；除了工程品質把關不到位，這些工程爛帳對所有縣市首長都是極為嚴肅的警訊，也必然成為檢驗政績的重要素材，如何務實推動不虛有其表的公共工程，已成全民的寄託。

新竹市、桃園市過往由民進黨執政，重大建設多點齊發，勾勒幸福城市願景，但建設動輒耗資數億元起跳的民脂民膏，陸續被揪出不少工程缺失，昨天一場大雨把所謂的「五星建設」打回原形，也打臉「綠色執政是品質保證」的說法。

桃園市立圖書館新總館花27億元興建，最初大張旗鼓採國際競圖，但被爆出廠商取得使用執照後還違法二次施工，去年底試營運後，驗收仍有缺失待改善，昨天大雨又造成6、7樓漏水，地面擺滿桶子接水，十分落漆。

耗資12億元改建的新竹市立棒球場尤其離譜，球場排水效能差，完全禁不起豪大雨考驗，水勢疑似從戶外球場一路流入室內，雨停之後，室內積水仍不見消退，工程品質不言而喻。這次再出大包，除「大秘寶」再添一筆爛帳，外界更是譁然。

昨天的豪雨猶如一場壓力測試，也是新竹前市府推動的「永恆之丘」納骨塔，因設計不良多處積水；連市議會考察的兒童探索館工地，2樓也有多處積水，都讓議員頻搖頭。

以桃園市長張善政、新竹市長高虹安為例，市政大秘寶不能視為「政治提款機」，兩人去年底上任當家，面對前朝工程劣跡斑斑必須概括承受，更重要的是面對問題、釐清問題還要解決問題，建立永續的工程規範和實績才能贏得掌聲。

這場公共工程的大雨現形記，不僅讓民眾看見華而不實的建設醜態，也成了為政者最寫實的教材，公共工程每道環節都要審慎以對，秉公無私才能挽回該有的工程品質。

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