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大雷雨驗收 新貴公共工程全落漆

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智翁唯真／連線報導
新竹棒球場的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，櫃子也漂浮水中。圖／市議員李國璋提供
新竹棒球場的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，櫃子也漂浮水中。圖／市議員李國璋提供

新竹、桃園多棟剛完工不久的公共建築，昨天禁不起大雨洗禮；斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，昨天上午一場大雷雨過後，連室內的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，網友認為太扯，大酸棒球場原來是「新竹市立滯洪池附設游泳池」。

竹市今年啟用的大坪頂「永恆之丘」納骨塔，這次遇雨，2、3樓祭祀空間再度受災積水。20億元打造的桃園市立圖書館新總館，有全台最美綠建築圖書館之稱，剛啟用不久，昨天也傳出6、7樓漏水、地下室淹水3公分等情形，民眾質疑施工品質，啟用不到一年竟然「屋外下大雨、屋內下小雨」。

桃園市圖書館表示，地下室淹水是因瞬間強降雨造成排水系統宣洩不及，雨勢稍歇後已有改善；6、7樓和電影院棟有漏水，會列案追蹤改善。

桃園新總圖的階梯上，擺了多個大小不一的桶子，盛接漏水。記者陳俊智／翻攝
桃園新總圖的階梯上，擺了多個大小不一的桶子，盛接漏水。記者陳俊智／翻攝

花4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區，去年10月傳出漏水，昨天再現「室內瀑布」畫面。桃園市客家局表示，排水系統宣洩不及，水勢沿通風管路進入天花板流下，昨已封館一日，下周會勘詳細檢查。

竹市府發言人施淑婷等人昨實地赴棒球場，確認雨後多處積水未退，有的地方水深約10公分，並表示工務處已請廠商改善新竹棒球場室內淹水情形，強調從下水道排水、棒球場到永恆之丘積水、漏水，市長高虹安也會扛起責任，加速處理缺失。

施淑婷說，去年起清查盤點，發現棒球場問題越來越多，如此高額預算的工程，新市府團隊希望找到徹底解決問題的方法，前市府大量的公共工程也陸續出問題，都會負責任盤點解決。

竹市議員李國璋、陳慶齡到場直擊棒球場淹水情形，發現水一路從地下室的辦公室淹到1樓球員休息室，甚至淹到地下停車場，監視器畫面更出現球棒櫃四處漂流的誇張畫面，認為棒球場「毫無排水功能」，營造商要負很大責任，「當初被刪除的4000多萬排水工程預算究竟去哪裡了？」

桃園永安漁港的海螺文化體驗園區去年3月開幕，將成為今年世界客家博覽會的副場館之一，內部1樓靠近咖啡廳區的天花板漏水，形成室內小瀑布，市議員詹江村在臉書貼出影片，直說「這是行政院副院長鄭文燦發包的工程，這樣的瀑布不誇張嗎？」以前鄭只發包桃園的公共工程，現在當副院長，發包的將是全國的公共工程，這樣的發包能力，可以擔任副行政院長嗎？

桃園 漏水 淹水

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