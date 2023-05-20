桃公園天幕年限延長 安全遭質疑

桃園各地公園有不少天幕提供民眾遮陽避雨的活動空間，但天幕原是只能使用12個月、不必申請建照和雜項執照的臨時建築，去年10月桃園市建築管理自治條例修正後，被認定是一般公共建築，且使用年限一下子拉長到至少8年，被議員質疑「開後門」，建築安全難把關；桃園市都發局長江南志回應，修正案是經議會審議通過，無適法性的問題。

國民黨市議員舒翠玲指出，前市府8年興建80多座天幕，造價合計約10億元，雖受歡迎，但天幕原本只是臨時建築，當初不用建照就能蓋，前市府去年10月修法認定天幕為鋼構薄膜建築，等於臨時建築變成合法的一般公共建築，蓋的時候無人審查，如何確保長期使用沒安全疑慮？

舒翠玲也說，前市府一再修法，明顯為天幕建築合法化解套，如果可以這麼做，那百姓豈不是也可以如法泡製，私人建案或違建也可以比照辦理？政府以後拿什麼理由取締違規的建案？

江南志表示，天幕屬於公共設施，與私人建築不同，前市府依據為建築法第99條，修正桃園市建築管理自治條例第42條，送交議會審議通過。至於天幕年限將屆是否有安全問題，建管處可提供天幕所在的主管機關（如區公所、學校）訂定檢視辦法及材料更換。

民進黨議員彭俊豪認為，前市府蓋天幕並沒有便宜行事，而是為了回應地方的需求而興建，也確實帶給大家很方便的活動空間，使用率高。至於從臨時建築成為一般的公共建築，前市府在修訂建築自治條例的時候也經過專家的研討，從建築、結構等法規不同的面向研議，修訂後送議會審議也獲得議員們的支持通過，工程興辦和選擇材料也都依採購法等法規辦理。