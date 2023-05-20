展演中心工程延宕 竹市府解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會昨考察，市府證實兒童探索館因廠商跑路於去年9月解約，國際展演中心也因工期嚴重落後55.56%，近期與廠商終止契約，未來將檢討工程、重新招標。

新竹市藝文高地位於公道五路旁，除了新竹水道取水口展示館已完成，市府近年陸續展開兒童探索館整修統包工程、國際展演中心暨停車場統包工程和新竹文創館ROT案。

兒童探索館前身為台灣世博館，市府斥資2.2億元轉型創意實驗室、親子餐廳、探索基地與特展區域空間，但進度一路落後，加上統包商財務異常而解約。

市議會昨逐層確認兒童探索館，昨因新竹下大雨，探索館多處地板積水。緊鄰探索館的國際展演中心原訂27日竣工，但至今只完成地下2樓的牆柱鋼筋綁紮，實際進度僅34.87%，嚴重落後，也將解約。

市議員張祖琰、議員林彥甫、議員田雅芳都認為，兩處工程延宕，監造與專案管理廠商都有責任，要求市府查明責任歸屬、重新檢視工程內容，甚至要追償市府損失，最好趁此檢討國際展演中心工程刪除不必要設施，增加席位數。

工務處長曾嘉文說，國際展演中心尚有5.8億元工程款未給付，已扣3千5百萬元履約保證金，後續會研議調整工程空間，至於監造與專案管理廠商責任將依約處理。