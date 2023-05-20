聽新聞
test
0:00 / 0:00

展演中心工程延宕 竹市府解約

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市國際展演中心工程實際進度僅34.87%，工程嚴重落後。記者張裕珍／攝影
新竹市國際展演中心工程實際進度僅34.87%，工程嚴重落後。記者張裕珍／攝影

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會昨考察，市府證實兒童探索館因廠商跑路於去年9月解約，國際展演中心也因工期嚴重落後55.56%，近期與廠商終止契約，未來將檢討工程、重新招標。

新竹市藝文高地位於公道五路旁，除了新竹水道取水口展示館已完成，市府近年陸續展開兒童探索館整修統包工程、國際展演中心暨停車場統包工程和新竹文創館ROT案。

兒童探索館前身為台灣世博館，市府斥資2.2億元轉型創意實驗室、親子餐廳、探索基地與特展區域空間，但進度一路落後，加上統包商財務異常而解約。

市議會昨逐層確認兒童探索館，昨因新竹下大雨，探索館多處地板積水。緊鄰探索館的國際展演中心原訂27日竣工，但至今只完成地下2樓的牆柱鋼筋綁紮，實際進度僅34.87%，嚴重落後，也將解約。

議員張祖琰、議員林彥甫、議員田雅芳都認為，兩處工程延宕，監造與專案管理廠商都有責任，要求市府查明責任歸屬、重新檢視工程內容，甚至要追償市府損失，最好趁此檢討國際展演中心工程刪除不必要設施，增加席位數。

工務處長曾嘉文說，國際展演中心尚有5.8億元工程款未給付，已扣3千5百萬元履約保證金，後續會研議調整工程空間，至於監造與專案管理廠商責任將依約處理。

新竹 議員 高地

延伸閱讀

策展30年全記錄 林宜標分享甘苦談：一生做對一件事即功德圓滿

汐止大雨水淹路面 汐碇路排水改善工程七月完工

雨水箱涵年久鏽蝕 淡水公所開挖改善避免坍塌

淡海新市鎮監視系統嚴重不足 新北議員憂成治安死角

相關新聞

大雷雨驗收 新貴公共工程全落漆

新竹、桃園多棟剛完工不久的公共建築，昨天禁不起大雨洗禮；斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，昨天上午一場大雷雨過後...

展演中心工程延宕 竹市府解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會昨考察，市府證實兒童探索館因廠商跑路於去年9月解約，國際展演...

桃公園天幕年限延長 安全遭質疑

桃園各地公園有不少天幕提供民眾遮陽避雨的活動空間，但天幕原是只能使用12個月、不必申請建照和雜項執照的臨時建築，去年10...

五星建設劣跡現形 為政殷鑑

昨天桃竹地區這場大雷雨來得強又急，多個指標公共工程劣跡也在雨中現形，這些公共工程都是鉅資打造，有的甚至是開國際標找來名家...

桃園八德區建案施工損鄰市府不聞？ 都發局：已會勘

桃園市議員朱珍瑤今天在議會總質詢指出，八德區一處15層樓建案工地疑施工導致周邊鄰宅出現裂縫、壁裂、坑洞，住家向市府反映卻...

豐邑建設願先賠特斯拉 將代位求償向責任方索賠

豐邑建設因傳半夜偷復工遭新竹縣府勒令縣內4建案停工，豐邑今重申是為加固補強未完成的基礎結構，以免雨勢造成危險，強調「地質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦