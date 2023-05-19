桃園八德區建案施工損鄰市府不聞？ 都發局：已會勘

桃園市議員朱珍瑤今天在議會總質詢指出，八德區一處15層樓建案工地疑施工導致周邊鄰宅出現裂縫、壁裂、坑洞，住家向市府反映卻一直沒下文，質疑市府罔顧民眾權益。

都發局長江南志說明，在大樓樓頂封頂前，若因附近工地造成損鄰，只要確認為施工造成的損害，該案即會進行列管，在大樓取得使用執照前，建商必須完成修復或和解等協調程序，否則無法拿到使照；建管處已會勘此案，並列管在案。張善政市長強調會請建管處詳細瞭解，若有需要會請專業技師協助。

建管處會後表示，已於5月11日邀集土木技師公會、建案起、承、監造人及受損戶會勘，初判沒有立即性危險，無危害公共安全之虞，但確實有8戶鄰房受損已依法列管，並要求建商應積極協調損鄰修復事宜，在與受損戶達成和解或未按損鄰調處委員會決議辦理之前，建管處不會核發使用執照。

另外，議員提及屋頂版勘驗之後，建商可不負責鄰房受損的問題，應屬誤解。建管處協助召開調處損鄰事件，是基於先行政協助，調處不成則回歸司法程序的立場，希望可以減少司法爭訟。

建管處說，各地方政府均訂有行政協助的損鄰處理辦法，因為施工損害通常發生在開挖階段，若受損戶超過申報屋頂版勘驗日才提出損鄰，就不適用調處程序，應由雙方自行協調或回歸司法途徑處理。