快訊

中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八德區建案施工損鄰市府不聞？ 都發局：已會勘

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員朱珍瑤在議會總質詢指出八德區一個建案工地疑施工引發鄰宅損壞。記者鄭國樑／翻攝
桃園市議員朱珍瑤在議會總質詢指出八德區一個建案工地疑施工引發鄰宅損壞。記者鄭國樑／翻攝

桃園市議員朱珍瑤今天在議會總質詢指出，八德區一處15層樓建案工地疑施工導致周邊鄰宅出現裂縫、壁裂、坑洞，住家向市府反映卻一直沒下文，質疑市府罔顧民眾權益。

都發局長江南志說明，在大樓樓頂封頂前，若因附近工地造成損鄰，只要確認為施工造成的損害，該案即會進行列管，在大樓取得使用執照前，建商必須完成修復或和解等協調程序，否則無法拿到使照；建管處已會勘此案，並列管在案。張善政市長強調會請建管處詳細瞭解，若有需要會請專業技師協助。

建管處會後表示，已於5月11日邀集土木技師公會、建案起、承、監造人及受損戶會勘，初判沒有立即性危險，無危害公共安全之虞，但確實有8戶鄰房受損已依法列管，並要求建商應積極協調損鄰修復事宜，在與受損戶達成和解或未按損鄰調處委員會決議辦理之前，建管處不會核發使用執照。

另外，議員提及屋頂版勘驗之後，建商可不負責鄰房受損的問題，應屬誤解。建管處協助召開調處損鄰事件，是基於先行政協助，調處不成則回歸司法程序的立場，希望可以減少司法爭訟。

建管處說，各地方政府均訂有行政協助的損鄰處理辦法，因為施工損害通常發生在開挖階段，若受損戶超過申報屋頂版勘驗日才提出損鄰，就不適用調處程序，應由雙方自行協調或回歸司法途徑處理。

司法 議員

延伸閱讀

IKEA觀音物流中心啟用 張善政盼更多企業看見桃園優勢

竹北天坑建案提交搶險計畫 縣府：從嚴審查

信義區天坑影響周邊民宅 撤離10住戶今晚9點可返家

信義區坑洞案 北市府：住戶可返家巷弄恢復通行

相關新聞

瞬間大雨 苗栗仁德護專校園嚴重積水、樓梯間有如瀑布

中央氣象局今天上午發布苗栗沿海鄉鎮大雨特報，後龍鎮上午10點多下起瞬間大雨，仁德醫護專校因排水不及造成校園淹水，雨水灌進...

慘！新竹市暴雨害大樓地下室淹水 22輛汽車全泡水

新竹市今天凌晨因大雷雨狂襲，時雨量高達106毫米，累積雨量更高達233毫米，多處傳出機淹水災情。新竹市博愛街18巷內大樓...

519水災受災戶可申請救助金 新竹縣提供住戶淹水救助

新竹縣因鋒面來襲今晨出現短延時強降雨，單日累積雨量突破350毫米，已達大豪雨等級，新竹縣多處區域出現積淹水，新竹縣政府除...

新竹市藝文高地工程狀況多 市府曝國際展演中心將解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會今天安排市政考察，市府證實除了兒童探索館因為廠商跑路於去年9...

扯！12億新竹棒球場大雨後成游泳池 室內打擊區、辦公室也淹

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今天新竹市凌晨降下大雷雨，媒體人黃揚明接獲影像爆料，指出...

獨／柵欄故障？竹市地下道淹水害百萬新車誤闖泡水 市府釐清中

新竹市今天凌晨大雷雨，造成多處地下道嚴重積水，尤其位於香山區元培街的元培街（三姓橋）地下道淹水一度深達3、4公尺，有轎車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦