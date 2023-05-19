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IKEA觀音物流中心啟用 張善政盼更多企業看見桃園優勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
IKEA集團董事長凌思卓（右）為介紹觀音物流中心特點。圖／桃園市經發局提供
IKEA集團董事長凌思卓（右）為介紹觀音物流中心特點。圖／桃園市經發局提供

桃園市長張善政今天下午前往觀音區參加IKEA觀音物流中心啟用典禮，並肯定IKEA產品高雅又環保，深受台灣市場喜愛，是居家布置的首選；新的物流中心辦公室格調簡潔、亮麗且優美。

張善政表示，IKEA為了服務更多顧客，選擇擁有機場、腹地廣大的桃園成立物流中心拓展業務，猶如千里馬遇見伯樂一般，看見桃園地理及產業優勢，未來市府也會持續協助企業在桃園投資，讓更多企業選擇在桃園發展。

張善政指出，市府積極推行環境永續政策，以2030年減碳50%，2050年淨零碳排為目標，攜手桃園產業共同打造淨零宜居的城市，而IKEA企業也響應市府政策，設定以2030年轉型為循環企業為目標，為桃園企業設下淨零碳排標竿。

DFI零售集團IKEA集團董事長凌思卓（Martin Lindstrom）表示，IKEA與桃園市政府有長達25年的友好關係，與寶倉集團也有互相信任的合作關係，因此陸續在台灣設立多家分店，滿足大眾的消費需求。IKEA深知物流是所有零售業背後重要支柱，因此成立桃園觀音物流中心，提供高效的物流鏈，提升客戶整體購物體驗，並實現永續發展的承諾，以達到2030年減碳50%的目標。

經發局長張誠表示，IKEA深耕桃園近17年，2020年在桃園高鐵青埔商圈投資60億元，打造全台最大旗艦店的IKEA青埔店，現在更斥資約21億元，興建地上3層樓、高21公尺、總樓地板面積近1萬8000坪的物流中心，啟用後將支援IKEA全台8家分店以及線上購物的倉儲需求，預計可創造200個就業機會。

張誠說，市府為接軌2050年淨零碳排目標，先以2030年減碳50%，接著邁向2050年淨零，訂定產業轉型、實現綠色運輸政策、再生能源與節能3大主題策略。市府有投資服務中心，以「單一窗口、全程陪伴」的投資服務，協助企業解決投資困難，鼓勵企業投資桃園。

今日出席啟用典禮還有經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌、環保局長陳世偉、交通局長張新福、觀音區長林國甯、寶倉物流董事長林麗君均。

張善政市長率市府團隊參加IKEA觀音物流中心啟用典禮，並和集團董事長、員工合影。圖／桃園市經發局提供
張善政市長率市府團隊參加IKEA觀音物流中心啟用典禮，並和集團董事長、員工合影。圖／桃園市經發局提供
張善政肯定IKEA深耕桃園。圖／桃園市經發局提供
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IKEA 張善政

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