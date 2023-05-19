多元探索尊重部落 大鹿林道東線試辦騎乘自行車延長1年

雪霸國家公園管理處去年5月20日試辦開放腳踏車進入大鹿林道東線，迄今已屆滿一年試辦期，雪管處基於尊重在地部落意見，並採納車友期盼持續進入林道的心聲，決定延長試辦計畫一年。雪管處分析一年來進入林道的腳踏車數量，單日最高達78部，平均每天11部，另外也將評估開放電動輔助自行車進入林道的可行性。

雪管處指出，試辦期間收集部落各項意見及車友心聲，已完成2899人次的意見調查，相關資料將作為未來正式開放及法制公告作業的參考依據。

雪管處表示，試辦期間單日進入林道的腳踏、自行車數最高為去年7月16日78部，暑假平均每天47部，試辦期間每天平均11部，假日與非假日車數約7比3，尖峰與離峰時段人數有明顯落差；有93%民眾贊成未來東線可正式開放腳踏自行車進入，也有9成車友認為自身應具排除車輛故障及傷害處置的自救能力。

至於承載量管制，有二成五建議120部以上、二成二120部、一成九90部、二成二為60部、一成二30部；此外，約65%為單日往返林道的體驗者，其餘35%為利用腳踏車進入東線並攀登大霸尖山的山友。除運動休憩外，對騎乘腳踏車進出大鹿林道東線活動型態的期待，以古道或駐在所巡禮1459筆最多，其次為霧林帶生態觀察1350筆、原住民文化解說634筆意見。

雪管處指出，試辦期間不少車友建議開放電動輔助自行車，以低碳環保形式進入大鹿林道東線，目前道路交通管理處罰條例已明確分類電動輔助自行車與電動自行車，可作為管理的法源依據，雪管處將評估電輔車進入大鹿林道東線的可行性。