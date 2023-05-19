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519水災受災戶可申請救助金 新竹縣提供住戶淹水救助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供

新竹縣因鋒面來襲今晨出現短延時強降雨，單日累積雨量突破350毫米，已達大豪雨等級，新竹縣多處區域出現積淹水，新竹縣政府除成立0519水災災害應變中心三級開設，同時也宣布提供災害救助補助，供淹水受災戶淹水50公分以上，每戶最高補助2萬元。

新竹縣府社會處整理災害救助金補助方法，凡是設籍並實際居住新竹縣的縣民，遭受因不可抗力因素，致損害重大、影響生活，均可申請，其中「住戶淹水救助」項目，若民眾住屋因淹水、自室內樓地板起算達50公分以上者，每戶最高補助2萬元，須檢附申請書、身分證、戶籍謄本、相關證明，向各鄉鎮市公所、縣府申請。

新竹縣消防局統計，轄內獲報39件淹水案件，目前大多已消退，縣府在上午8時許成立0519水災災害應變中心三級開設，由消防局、工務處與各鄉鎮市公所、第二河川局、水利署等單位，調派多部抽水機前往各地協助。

新竹縣長楊文科上午指示救災，同時十分重視防災及災害應應變，4月即指示做好防汛準備，並前往水門勘查，針對本次災情請各單位全力排除災情，也呼籲民眾在鋒面、梅雨季來臨時，做好防災準備。

 

今晨的短延時強降雨影響新竹縣多個鄉鎮市，根據氣象局紀錄，19日0時至17時，累積單日降雨量前3名都是位於新豐鄉的觀測站，其中西濱N066K測站累積至354毫米，12小時內降雨達260毫米，包含新埔、竹北、湖口、寶山等鄉鎮也陸續發生淹水狀況。

由於竹北市崇義里鄰近海邊，新竹縣府工務處與第二河川局也出動2大型抽水機、1台中型抽水機前往排除，另有部分路段仍因受淹水影響，新竹縣府也與各單位共同協助處理，務必盡速、盡力排除狀況，恢復正常生活。

新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供
新竹縣沿海多個村里受強降雨影響，一早全都泡在水裡，居民水淹進屋損失慘重。圖／讀者提供

新竹 淹水 雨量

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