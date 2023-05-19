影像曝光！竹市轎車無視警示柵欄放下 強闖淹水地下道

新竹市凌晨下大雨，香山區元培街三姓橋地下道嚴重積水水深3公尺，有轎車闖入拋錨受困，受害的公司車主今早提及當時沒有放下警示柵欄，才會造成車輛插入水中拋錨。市府今天調閱當時監視器影像還原經過，發現該輛轎車車無視號誌警告，被柵欄擋住先停下後，再違規行駛至對向車道，並執意進入地下道，才導致受困。

新竹市政府回應，轎車開進積水地下道遭受困，市府於今天清晨4時45分立即派遣分隊到達現場協助救災事宜。

市府事後經工務處、消防局、警察局等相關單位調閱資訊後發現，當時情況為地下道警示系統正常運作，且柵欄有確實放下，而該輛車有發現柵欄放下，有先停車數秒後，竟無視號誌警告，再繞過柵欄違規行駛至對向車道，並執意進入地下道，因此導致受困。

受困者被救援的當下，消防局同仁還原經過指出，受困者表示「駛入地下道前確實有聽到警示聲及看見柵欄放下，惟認為水位不深由柵欄旁強行通過導致受困」。