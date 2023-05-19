竹市地下道遭質疑警示系統故障 市府：柵欄有放下
新竹市豪雨，有民眾質疑元培地下道一側水位警示柵欄未作動，導致駕駛誤闖、車輛泡水。竹市府今天下午提供監視錄影畫面表示，當時現場警示作動且柵欄放下，是駕駛執意駛入。
新竹市香山里長黃文濱向中央社記者表示，今天清晨他抵達元培地下道查看時，靠近香山高中側的水位警示柵欄並未放下，一輛轎車不慎從香山高中側駛入地下道，車輛因此「滅頂」。
新竹市政府下午發布一段監視錄影畫面並表示，有關民眾指稱元培地下道柵欄警示系統故障，導致車輛開進積水地下道遭受困情事，市府於清晨4時45分立即派遣消防人員到達現場協助救災。
市府指出，經竹市府工務處、竹市消防局、警察局等相關單位調閱資訊後發現，當時元培地下道警示系統正常運作，且柵欄有確實放下，但一輛車無視號誌警告，被柵欄擋住先停下後，再違規行駛至對向車道，並執意進入地下道，因此導致受困。
到場救援的消防人員指出，駕駛當時說，開入地下道前確實有聽到警示聲及看見柵欄放下，但認為水位不深，於是由柵欄旁強行通過，未料因此受困。
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